Le incautaron droga a Pablo Tamagnini, líder de La K'onga: "Queda preso"

Pablo Tamagnini fue demorado mientras viajaba en una autopista de Córdoba. Los detalles que brindó la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Pablo Tamagnini, líder de La K'onga, fue demorado por la Policía mientras manejaba por el kilómetro 15 de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. El artista pasó por un control policial y le secuestraron un frasco y dos cigarrillos con marihuana, por lo que se procedió a través de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El líder del grupo cordobés de cuarteto vivió un tenso momento tras haber sido demorado por la Policía. Según trascendió, la marihuana incautada era para uso personal y el personal policial lo dejó continuar su viaje. Esto ocurrió pasadas las 23 horas del lunes 2 de mayo.

Un integrante de la Fuerza Policial Antinarcotráfico dialogó con el canal de televisión de Córdoba El Doce para brindar detalles sobre este tema. "Lo que hace la FPA es constatar si es droga u otro tipo de sustancia. Después interviene la fiscalía y decide si queda preso y si se le secuestra la droga", explicó el vocero que participó del operativo.

"Se le secuestró el estupefaciente y el cantante siguió ruta", agregó. Pablo Tamagnini se encontraba viajando en una Toyota Hilux con una mujer cuando fue retenido por la Policía Caminera, vehículo cuya documentación estaba en regla. El cantante se encuentra en medio de una gira con La K'onga: viene de tocar en Chile y se prepara para desembarcar en Estados Unidos.

Alejandro Lerner dijo lo que todos piensan sobre el retiro de Ulises Bueno: "Hay que ser honesto"

Alejandro Lerner es uno de los artistas consagrados de la música argentina. Habiendo pasado su pico máximo durante las décadas de 1980 y 1990, el cantante continúa vigente hasta el día de hoy y estará presente en la despedida de los escenarios de Ulises Bueno. Justamente, sobre él habló y fue contundente.

"Si Ulises quiere descansar, dedicarse a él mismo, a la familia, a algo más profundo, a algo espiritual... es joven, las ganas de volver al escenario van a reaparecer", manifestó Alejandro Lerner en diálogo con El Doce. A su vez, recordó una anécdota personal en la que también decidió ponerle un parate temporal a su carrera: "Yo lo hice en el año 86. Del 81 al 86 no paraba y luego estuve dos años sin volver. Me fui a Nueva York a estudiar".

"Paré mi carrera y el manager y la discográfica me querían matar porque vendía cientos de miles de discos y tenía un montón de shows, pero no daba más. El auto no tenía agua, aceite, nada. Creo que si siente el llamado del descanso hay que hacerlo. Hay que ser honesto con uno mismo porque si no el público también se da cuenta", expresó Alejandro Lerner. De este modo, dijo lo que todos piensan sobre Ulises Bueno y su despedida: necesita descansar para volver a ser.