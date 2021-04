Son días difíciles para Paulo Vilouta. Tras recibir la triste noticia de la muerte de su colega y amigo Mauro Viale, el periodista debió ser intervenido y le colocaron un stent debido a que una de sus arterias estaba tapada. Los primeros síntomas los sintió el martes, tras haber recibido la terrible noticia de la partida del histórico conductor de América TV.

“Hoy conté en la radio que estuve faltando ayer y hoy porque post COVID-19 en estudios de control salió una arteria del medio tapada y ayer, cateterismo mediante me colocaron un stent. Quería mantenerlo en privado pero se filtró y mejor contarlo y recomendar no postergar controles nunca”, dijo el periodista que había tenido coronavirus en septiembre del año pasado.

Luego contó que nunca había tenido ningún síntoma, hasta el martes: “Con el disgusto de Mauro Viale sentí un dolor por primera vez. Quiero agradecer a los capos de los doctores José Luis Accame que me advirtió de esto y al doctor Cura de ICBA que me operó y a todo su personal por su profesionalismo y calidez”.

“Pasé un susto pero estoy feliz de estar cero kilómetro. El lunes volvemos con más actividad física, con alimentación sana y con la alegría de ser un afortunado en lo personal y en lo profesional. Gracias por tanto cariño”, cerró el periodista y panelista de Intratables.

Paulo Vilouta reveló un apriete del vocero de Mauricio Macri

Paulo Vilouta contó que tuvo un cruce con un funcionario de Mauricio Macri durante su tiempo como presidente de la Nación. En diálogo con Infobae, le consultaron si alguna vez había tenido algún inconveniente por algo que dijo y no dio vueltas al recordar lo ocurrido durante su tiempo en el ambiente del fútbol. "Los dirigentes del fútbol, por lo menos los de aquellos tiempos, te mandaban barrabravas para apretarte, a tratarte mal, a desestabilizarte", expresó.

Pero más allá de esto, puso un freno y habló de aquel momento vivido durante los años del macrismo en la gestión del país: "Fue con un vocero de un presidente, que no le di mucha trascendencia porque dije este es de cuarta. Un día viniendo a la Radio La Red, a reemplazar, nunca lo conté, a Eduardo Feinmann, me llama Iván Pavlovsky porque Mauricio quería contar que River y Boca iban a jugar con público local y visitante. Obviamente que lo aceptamos". Pero agregó: "Hacemos la nota pero yo no quería hablar solamente de eso, tenía al presidente y quería habar de economía y quería hablar de dos o tres cosas más".

Tras recordar lo ocurrido, Vilouta reveló: "El señor Pavlovsky después me dejó un mensaje, lo tengo guardado porque esas cosas hay que guardarlas, molesto porque como que yo no había cumplido. Yo muchas veces me escribía con Macri sin Pavlovsky. Así que Pavlovsky para mí cumple una función o cumplía una función, con todo respeto, pero si el jefe de él hablaba conmigo yo no necesitaba pedirle permiso a él".