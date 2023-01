Laura Ubfal le hizo la fulminante a Viviana Canosa por su llegada a LN+: "Una vergüenza"

La periodista de Espectáculos Laura Ubfal habló de la llegada de Viviana Canosa a LN+ y lanzó un picantísimo dictamen.

La analista de Gran Hermano (Telefe) Laura Ubfal habló sobre la llegada de Viviana Canosa a LN+ en un año electoral y lanzó la fulminante contra la periodista macrista. "Es una vergüenza", sentenció en una entrevista exclusiva con El Destape.

Entrevistada por el fenómeno Gran Hermano, Ubfal contestó a la pregunta sobre los costos de decir la verdad en la televisión y arremetió contra la polémica Viviana Canosa: "Sé quién es quién y digo lo que pienso. Que en este momento Viviana Canosa entre a LN+ me parece una vergüenza, por ejemplo, porque por plata y rating no podés hacer cualquier cosa. Habrá gente que quizás no me llame por decir lo que pienso, y otros que sí, pero, citando a mi gran amigo Carlos Rottemberg, opino que no hay más periodismo. Ahora hay pagos de un lado o del otro y nadie se la juega por lo que piensa y siente. De lo que yo supe que era periodismo hoy no queda casi nada".

"Es un ejemplo de lo que se puede hacer por un poco de poder. Medios que otrora fueron respetables como La Nación viran hacia esto. Es muy gracioso pensar que hubieran podido marcar mi historia: cuando La Nación, que hace muy malos negocios, compra Radio Del Plata, yo trabajaba en la emisora y recibí el llamado de Claudio Escribano, ex subdirector del diario en ese momento, quien me dijo ‘yo quiero que usted dirija el suplemento de Espectáculos de La Nación’. Le agradecí pero le respondí ‘¿usted me ve sentada con todos hombres de traje? Prefiero mandarlo por fax’", agregó.

El calvario de Pablo Sirvén en LN+: "No lo quieren"

Siguiendo con su ejemplo de la degradación de La Nación, Ubfal habló del 'caso Pablo Sirvén', periodista que tomó el lugar que otrora se le fue ofrecido a ella en el medio de Bartolomé Mitre y su posterior salida del medio: "Hoy Pablo está fuera del canal, porque no le dejaron siquiera el espacio de una vez por semana que tenía para hacer reportajes. No lo quieren ni a Sirvén. Jamás empaticé desde el punto de vista ideológico con él, pero lo valoro enormemente porque es un gran profesional que terminó degradado por sus jefes. Es muy importante ser buena persona en el periodismo".