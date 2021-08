Las románticas vacaciones de Nicole Neumann con su pareja, Manuel Ucera

Nicole partió a Misiones junto con Manuel, piloto de TC.

La modelo Nicole Neumann y su nueva pareja, el piloto de automovilismo de velocidad Manuel Ucera, hicieron una escapada hacia la ciudad de Posadas, en Misiones. El motivo del viaje fue el trabajo de Manuel, pero ambos aprovecharon para pasar unos románticos días a solas, lejos de Buenos Aires. Nicole compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer cómo pasa los días de descanso junto con su novio.

En las postales, aparece Nicole esperando a ver a Manuel, sentada en el pasto con un barbijo y unos anteojos de sol. “Retratos de un fin de semana”, escribió la modelo debajo de la publicación, que superó los 19 millones de likes. “Gracias por acompañarme hermosa!!”, le comentó él, con un emoji de un corazón rojo. En respuesta, ella le devolvió otro corazón.

Nicole Neumann, modelo, empresaria y conductora de televisión.

El look que eligió Nicole fue un pantalón de jean claro tiro alto, con un cinturón beige, unas botas de gamuza marrones, un top de encaje verde agua y una camisa blanca de tela traslúcida, abierta, que dejaba ver su outfit por completo. En la publicación, aprovechó para compartir con sus seguidores dónde consiguió su parte de arriba: “Mi top, un adelanto del verano de Pago Chico”, publicó, y etiquetó al emprendimiento.

Su romance con Manuel

La relación entre Neumann y el piloto de Turismo Carretera (TC) se dio a conocer a principios de 2021. Una de las primeras veces que la nueva pareja había sido vista fue en julio de este mismo año, cuando un jueves por la noche, fueron al teatro a ver una obra de José María Muscari, Sex. Durante toda función, los dos fueron fotografiados mientras se daban besos, entre las luces rojas y violetas de la sala.

Nicole Neumann y su nueva pareja, el piloto Manuel Ucera.

Con respecto a la posibilidad de casarse, Nicole dijo durante una entrevista con Instrusos que “es algo muy personal”, ya que muchas personas creen en el contrato matrimonial y para otras no es necesario. “No sé nada”, expresó Neumann, sobre los rumores de una posible boda. “Pero si me propone casamiento me derrito de amor. No sabría decir si esa es la intención de Manu, pero si lo supiera, tampoco lo diría”, declaró.

Su relación con su ex, Fabián Cubero

El vínculo entre Nicole y su expareja, el exfutbolista Fabián Cubero, generó un alto nivel de controversia. Recientemente, Nicole había asegurado que su relación con él estaba mejorando, especialmente, por el bien de las tres hijas que comparten en común: Indiana, Allegra y Sienna. Ahora, la panelista Mica Viciconte opinó públicamente durante el programa radial Agarrate Catalina que “las apariencias engañan”, dando a entender que el vínculo entre ambos podría no ser tan pacífico como la modelo aseguraba. Aunque no quiso dar detalles, Micaela dejó un último mensaje: “Siempre es preferible guardar el silencio y que el tiempo empiece a demostrar las cosas”.