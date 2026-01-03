Las hijas de Lanata prendieron fuego a Elba Marcovecchio y destaparon lo que pasaba en la internación

Las hijas de Jorge Lanata atacaron de nuevo a Elba Montevecchio.

A un año de la muerte de Jorge Lanata, un testimonio inesperado volvió a sacudir una de las internas familiares más delicadas del mundo mediático. Lejos de haberse apaciguado con el paso del tiempo, el conflicto entre Lola y Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio, última pareja del periodista, sumó un nuevo y explosivo capítulo que dejó a todos en shock.

Las hijas del fundador de Página/12 eligieron el ciclo de streaming Resumido Info, conducido por Diego Leuco, para romper el silencio y poner el foco en un período particularmente sensible: los días de internación de su padre, antes de su fallecimiento. No hablaron de herencias ni de disputas económicas abiertas, sino de decisiones, actitudes y situaciones que, según relataron, les generaron una profunda incomodidad y sospechas.

Las cosas raras que pasaron durante la internación de Jorge Lanata

“Durante la internación empezaron a pasar cosas raras”, fue la frase que marcó el tono del relato. Las jóvenes explicaron que Lanata terminó internado en el Hospital Italiano, un centro en el que nunca se había atendido previamente, y que desde ese momento comenzaron los conflictos vinculados al control de las visitas y el acceso a su habitación.

Según contaron, en un primer momento solo ellas dos estaban habilitadas para ingresar, mientras que personas muy cercanas al periodista, como sus madres, su mejor amiga Margarita y una asistente clave en el vínculo con los médicos, quedaron excluidas. “La respuesta era clara: ‘Soy la cónyuge y decido yo’”, relataron, marcando el rol dominante que habría tomado Marcovecchio en ese contexto.

Con el correr de los días, la situación habría empeorado. Bárbara Lanata recordó que, tras un traslado de clínica, las restricciones se volvieron extremas: controles constantes, prohibiciones para ingresar con pertenencias personales y un clima que describieron como hostil. Lola, visiblemente afectada, sumó un dato que conmovió a la audiencia: el día del cumpleaños de su padre no pudieron sacarse una foto con él. “Había detectores de metales antes de entrar al cuarto. Fue una locura”, expresó.

Las denuncias contra Elba Marcovecchio

El momento más fuerte llegó sobre el final del testimonio, cuando Bárbara deslizó una acusación que encendió aún más las alarmas. Según contó, durante ese período se registraron consumos elevados con tarjetas, gastos que no se podían justificar ni afrontar y que, para la familia, resultaron llamativos dado el contexto crítico que atravesaba Lanata.

Elba Montevecchio fue apuntada por las hijas de Jorge Lanata.

Las declaraciones dejaron sin palabras al propio Diego Leuco y reavivaron una polémica que parecía dormida. Lejos de cerrarse con el tiempo, la historia alrededor de los últimos días de Jorge Lanata vuelve a quedar bajo la lupa, con versiones cruzadas, heridas abiertas y un enfrentamiento familiar que, al menos por ahora, no da señales de tregua.