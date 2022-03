Las emotivas palabras de la hija de María Valenzuela en su difícil momento: "La flor más bella"

Malena Mendizábal abrió su corazón ante sus seguidores de Instagram y mostró su apoyo a su madre. María Valenzuela se expresó en los medios sobre la complicada realidad que vive.

La hija de María Valenzuela se pronunció sobre el problema de salud que atraviesa su madre tras una mala praxis de un odontólogo. Malena Mendizábal compartió una tierna reflexión sobre cuánta admiración tiene por su madre y dejó en claro que la acompaña en este momento.

"La flor más bella sos vos. Sin darte cuenta, ni querer serlo. Siempre lo dije: de a dos, la vida es más fácil y más divertida. Y si esos o esas dos son mujeres, es aún mejor. Te amo infinito, ida y vuelta", escribió la joven en una publicación hecha en su cuenta de Instagram en el Día Internacional de la Mujer.

De esa manera, Malena dejó en claro cuán compañera es con su madre, quien tiene dificultades para comer por la mala praxis sufrida al colocarse implantes dentales. Tambien en su cuenta de Instagram, la actriz de Son de Fierro compartió un video donde relató la dura realidad que enfrenta: "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido", comenzó su descargo Valenzuela.

"Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina", agregó la artista en su video, casi a modo de súplica ante la imposibilidad de acceder a una comunicación con su odontólogo. "Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí", concuyó.

Fuerte reclamo de María Valenzuela a Adrián Suar

La actriz se pronunció en LAM sobre el momento que atraviesa y, a colación de una pregunta de una de las panelistas, Valenzuela recordó un conflicto con Polka y Adrián Suar que data de hace casi veinte años. "Cuando yo vi lo que ganaban Osvaldo Laport y Mariano Martínez en Son de Fierro y lo comparé con lo que gana yo, dije 'me voy'. Nunca me dio el lugar de protagonista ni la guita", enunció sobre las diferencias de sueldo que había en la telenovela producida por Suar, por lo que desistió y renunció.

"Haberme puesto la camiseta, de acelerar el piso, cambiarme rápido, ayudar a mis compañeros que no se acordaban la letra para ensayar un rato y grabar. Los técnicos de Polka lo pueden decir, mi frase era 'Artística lista', para grabar e irnos", relató sobre cuánta entrega realizaba en su trabajo en la productora. Y remató: "'El Chueco' nunca me valoró en ese sentido y yo le dije que me dolió".