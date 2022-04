Lanata volvió a disparar contra Burlando: "No elegiría un abogado que va al Bailando"

Jorge Lanata volvió a disparar picante contra Fernando Burlando, con quien mantiene un enfrentamiento mediático desde hace unos días.

Jorge Lanata se tomó unos minutos en el comienzo de Lanata sin filtro para volver a disparar contra Fernando Burlando tras las acusaciones cruzadas por no invitarlo a su casamiento con Elba Marcovecchio. "Yo no sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando", comentó filoso el periodista del Grupo Clarín.

El casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio disparó una infinidad de notas periodísticas en los programas de espectáculos, no solo por los invitados y el festejo en sí sino también por los inesperados ausentes a la celebración. Barby Franco lanzó declaraciones bastante polémicas respecto a que no habían sido invitados ni ella ni su pareja, Fernando Burlando, exjefe de la nueva esposa de Lanata.

El conductor primero se metió en un móvil de Marcovecchio con LAM para "defenderla" y este martes aprovechó el comienzo de Lanata sin filtro para volver a apuntar contra el mediático abogado. "Yo invito a quien tengo ganas, no me rompan las pelotas. Y también dejo de invitar a quien no tengo ganas", comentó el periodista, antes de revelar que hace un año que su esposa y Burlando no se hablan.

"Evidentemente no eran tan amigos. ¿Cuándo volvió a hablar con ella a través de un mensaje? Anoche, porque estaba saliendo al aire el tema. O sea que no había tanto interés personal", agregó Lanata. En ese sentido, el periodista insistió con que Marcovecchio tomó la decisión de dejar de trabajar con Burlando porque este no le pagaba lo que le correspondía.

"Burlando me parece que no es un abogado muy presentable", agregó el periodista después de brindar algunos detalles sobre el acuerdo laboral que tenían los abogados y que Burlando no cumplía, según los dichos de Lanata. Recordando el paso del letrado por la televisión, el conductor de Lanata sin filtro fue lapidario: "Yo no sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando, o que aparece haciendo pesas en un lugar. Yo en general no elegiría un abogado así".

El conflicto entre Elba Marcovecchio y Fernando Burlando

Cuando llegó el día de la boda de Elba y Lanata, los periodistas de Intrusos (América TV) se preguntaron por qué Burlando no había sido invitado, ya que era el dueño del estudio en el que trabajó durante muchos años. Al preguntarle a Barby, la pareja de Burlando, expresó, tajante: “Ni idea, pero voy a ser sincera: no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie”.

A raíz de esto, Marcovecchio publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram defendiendo su postura: “En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”.