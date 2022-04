Lali le envió una invitación muy especial a Agustina, la niña víctima de bullying: "Me encantaría ser tu amiga"

Agustina, la niña mendocina que sufrió bullying en el colegio, recibió un mensaje inesperado de parte de Lali Espósito

Hace varios días se hizo viral un triste video donde Agustina, una niña de apenas 6 años de edad, le manifestó llorando a su mamá que no quería ir al colegio porque sus compañeritos le hacían bullying y le decían que era una "Gorda chancha". La pequeña manifestó: "Estoy cansada. Me tienen harta". Lali Espósito se hizo eco de esta situación y aportó su granito de arena para colaborar con que se sienta mejor.

Lali Espósito se comunicó con la mamá de Agustina y decidió enviarle un video para que le muestre a la pequeña. La artista se grabó diciendo: "Este video es para mi amiga hermosa, Agustina. Yo soy Lali, Agus yo no se si vos me conocés, pero yo a vos sí. Y digo 'mi amiga' porque me encantaría ser tu amiga, pasa que vos estás en Mendoza, yo estoy en Buenos Aires, bueno en realidad estoy en España ahora, pero soy de Buenos Aires. Y nada, quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor, decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica".

Lali Espósito tuvo un tierno gesto con Agustina.

Pero como si eso fuera poco, Lali agregó: "Yo te quería mandar un beso muy especial, decirte que vos sos muy especial, que vos sos una reina total, que no hay que llorar, hay que estar contentos, porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés, mirá la gente que tenés alrededor, yo me estuve enterando de todo Agus. Asique yo también quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música, que bailes".

En ese video tan especial, Lali aprovechó y le dijo: "Te quería invitar, si es que podés, porque yo sé que sos de Mendoza, pero te quería invitar a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Igual quiero visitar Mendoza, cuando visite Mendoza también te voy a decir para visitarte, pero me gustaría poder invitarte a Buenos Aires, a uno de mis conciertos, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como mereces, como las reinas merecen: pasarla bien, bailar y divertirse. Preciosura te mando un beso, un besito de Lali y espero verte pronto, muchos besos".

Afortunadamente, Agustina podrá disfrutar de uno de los shows en vivo de Lali Espósito en Buenos Aires, conciertos que tienen todas las localidades agotadas, por lo que la pequeña será su invitada de lujo, junto a su mamá, quien acompañará a la pequeña en este viaje soñado.