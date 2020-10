Tras la confirmación de su separación con el empresario Santiago Mocorrea, Lali Espósito se encuentra más que enfocada en su carrera profesional. Pero, como suele ocurrir cuando se conoce de su soltería, se adjudican distintos rumores de romance por algún comentario o "like" en redes sociales.

Esta vez, la buena onda que mostró con el actor español Miguel Ángel Silvestre, compañero de elenco en "Sky Rojo", nueva serie de Netflix, alertó a todos sus seguidores. Y muchos, también algunos medios de comunicación, pensaron que había algo más que una relación laboral entre ellos.

Pero rápidamente, antes de que el tema se alargue más, la cantante y actriz salió a negar todos los rumores que se instalaron. "Ningún nuevo coqueteo ni nada... porfa, respeto", pidió ante las reiteradas publicaciones de la Revista Gente con respecto al tema. Antes de que se genere algo mayor, dio por terminado el tema.

Recordemos que hace varias semanas, los distintos seguidores alertaron que ambos artistas intercambiaban mensajes cariñosos en sus redes sociales. Incluso, en un Live de Instagram, el actor le confesó: "Me vuelves loco, me encantas... todo". Lo cierto es que, por el momento, no hay nada real con una de las figuras de "Sense8" y "Velvet".

"Sky Rojo", la próxima serie de Netflix

Álex Pina es un productor de cine español que, poco a poco, se ganó el reconocimiento en la pantalla chica. El nacido en Pamplona creó grandes producciones como "El Barco", "Vis a Vis", "La Casa de Papel" y "White Lines", entre otras. Además, en cine, dejó su marca con "Tres metros sobre el cielo", "Tengo ganas de ti" y "Kamikaze".

¿De qué se trata "Sky Rojo"? Contará la historia de tres prostitutas (una española, una argentina y una cubana) que intentan escapar de su proxeneta luego de haberlo dejado gravemente herido. Así deben iniciar una carrera de vida o muerte, mientras son perseguidas por sicarios del hombre en cuestión. Verónica Sánchez y Yani Prado acompañarán a Lali en el protagónico. Se estrenará durante esta primavera.