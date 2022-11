Lali Espósito homenajeará a Moría Casán en su próximo proyecto: "Ella ya sabe"

La cantante dedicará una de sus creaciones artísticas a la diva argentina. Lali Espósito habló con Moria Casán al respecto y contó cuál fue su respuesta.

Lali Espósito sorprendió al revelar que su próximo disco contendrá una canción en homenaje a Moria Casán, quien se mostró encantada al respecto. La artista que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena dio a conocer que insertó la icónica frase de la diva “Quiénes son” en el track.

“La canción se llama Quiénes son. La llamé, todo, ella ya sabe. Porque samplié -que es agarrar un sonido y usarlo en una canción- la frase 'Quiénes son' de una entrevista en la que le respondió a los que la criticaban”, comenzó su descargo la jurado de las últimas dos temporadas de La Voz Argentina.

Espósito reveló que le pidió permiso a la exjurado de Bailando por un Sueño para usar su frase y contó cuál fue su respuesta: "'¡Mi, amor! Un placer, ¡usame! ¡Usame!', me dijo. Así que la canción se llama Quiénes Son y está el sample de Moria diciendo esa frase", soltó entre risas la cantante de hits como Una Na, Ego y Boomerang. La artista ya hizo algunos adelantos de su próximo material discográfico mediante singles que se volvieron éxitos instantes después de sus lanzamientos: Disciplina, N5, Como Tú, Diva, y Dos Son Tres.

Lali Espósito sobre su apego a Argentina

"Elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano", explicó Espósito en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. La estrella de televisión contó que siente que aporta a la gente alegría a través de su arte. "No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado", agregó.

Espósito recordó que vivió un tiempo en España y después de esa experiencia ratificó su amor por el país donde nació. "Tenemos cosas de mierda sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país. Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque yo soy de acá. Me parece lindo eso", cerró.