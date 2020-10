La astróloga está trabajando en un documental sobre su vida.

Nuevo rumbo para la astróloga Ludovica Squirru: en una reciente entrevista confirmó que se encuentra trabajando en un documental sobre su vida. "Estoy con un equipo de personas muy metidas en el ámbito cinematográfico", declaró. Ante el éxito de la producción documental de Netflix "Mucho, mucho amor", que narra la vida del famoso Walter Mercado, ¿tendremos un hit nacional dedicado a la mediática figura?

En diálogo con Jorge Fernández Díaz, en "Pensándolo Bien" (Radio Mitre), la astróloga comentó: “Vinimos, después de la gran gira, el primero de marzo a Buenos Aires a poner en orden un poco alineación y balanceo de trabajo. Nunca más pudimos volver a Córdoba”. Desde hace años, Squirru reside en Córdoba y debido a la pandemia de coronavirus tuvo que permanecer en Buenos Aires.

También, reveló que está trabajando en la producción de un documental sobre su vida. “Fue algo que ya me habían buscado para hacer hace un par de años y se ve que no era el momento. Y este año hubo tanto tiempo para hacer un viaje desde que naces hasta este momento, que nos pusimos en acción“, profundizó.

Y aprovechó para enumerar a sus colaboradores y amigos en este proyecto de largometraje, destacando que son personas "muy metidas en el ámbito cinematográfico". “Juan Cruz Sáenz y Marcela Sáenz, hijos de Dalmiro Sáenz, que son mis mejores amigos desde que tenemos 20”, señaló.

Para cerrar, habló de la participación clave que tiene Claudio Herdener, su pareja y fotógrafo desde hace más de 10 años: "Hace todas estas giras y maravillas de fotos y de videos conmigo. Una de mis intenciones con el documental fue rescatar mi etapa junto a Tato Bores y mi debut en televisión".

Las predicciones de Ludovica Squirru para Argentina en 2021

El 2020 es un año colmado de sorpresas. La pandemia por coronavirus ha afectado a millones de personas de todo el planeta, dejando miles de contagios y muertes en decenas de países. Pese a que casi nadie se imaginó que podría pasar semejante problema, Ludovica Squirru es -quizás- la única argentina que lanzó una predicción al respecto.

"Va a ser duro, va a ser durísimo... Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga... Estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos", había advertido la astróloga en una entrevista que en 2019 le concedió a Reynaldo Sietecase, por Radio Con Vos.

En una reciente visita a "Almorzando con Mirtha Legrand", la astróloga reveló sus predicciones para el año que se viene: "Está naciendo un nuevo hombre y una nueva mujer. Se está generando una nueva humanidad, estamos en el medio de esa bisagra. El año del búfalo, que empieza el 12 de febrero, nos va a desacelerar. El 2020 nos está preparando para un nuevo paradigma de vida en este planeta que hemos destruido los seres humanos".

"Estamos en la era de desacelerarnos porque todo va a conspirar para eso porque no va a haber recursos naturales porque los estamos destruyendo. Vamos a volver al sulky, a la carreta, al caballo, a la bicicleta, a caminar porque estuvimos muy acelerados y no sabíamos para qué como humanidad", agregó Ludovica, ante atenta mirada de la mesa conducida por Juana Viale.