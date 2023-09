La verdadera razón por la que se separaron Luciano Castro y La Negra Vernaci

Una de las parejas más llamativas e inesperadas de los medios la conformaron la locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci y el galán de telenovelas Luciano Castro. Pero el amor no duró para siempre y la razón de su ruptura es un misterio que desvela a los más curiosos.

El 21 de julio del 2000 se cruzarían las vidas de la locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci y del galán de telenovelas Luciano Castro en el programa La Biblia y el Calefón (El Trece), y así empezaría una seguidilla de encuentros secretos hasta que en 2005 decidieron oficializar la pareja. Pero el amor no duró para siempre y las razones de la separación de la pareja se convirtieron en un misterio que desvela a los más curiosos.

La noticia de la confirmación de la pareja causó revuelo en los medios por los 13 años de diferencia entre "La Negra" y Luciano Castro, y la prensa del momento fue picante en el tratamiento del romance que se mantuvo hasta el 2009. En ese año, las cosas entre el actor y la locutora se quebraron y anunciaron su separación sin dar mayores explicaciones sobre las razones que los llevaron a dejar de verse. Desde ese momento, ninguno de los dos se refirió al otro en público hasta el 2014, cuando Vernaci rompió el silencio.

"No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión", señaló "La Negra" que reconoció que pese a haberse separado de Luciano Castro, estuvo interesada en mantener una relación de amigos. "Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así. Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”, siguió, en referencia al hijo que tuvo el actor con Sabrina Rojas.

Por su parte, Luciano Castro eligió no posicionarse al respecto y no dar declaraciones sobre los motivos que lo llevaron a romper su pareja con la icónica figura de la radio argentina. En la actualidad, el actor está en pareja con la actriz y bailarina Flor Vigna.

Flor Vigna y la inesperada sorpresa a Luciano Castro en el Bailando: "Un pibe"

Flor Vigna volvió a la pista del Bailando 2023 y Marcelo Tinelli la confrontó por los rumores de embarazo. Con total frescura, la bailarina lanzó un sorprendente comentario para Luciano Castro: "Un pibe".

En la emisión del Bailando (América TV) del martes 26 de septiembre, Marcelo Tinelli le preguntó a Flor Vigna sobre los rumores de embarazo: "Perdón, ¿le puedo tocar la panza? El otro día decían 'está embarazada Flor Vigna'. Lo llamé a Luciano Castro y me dijo 'poneme al aire'. Hoy tendría que haber venido, pero estaba con los chicos".

Sin esquivar el tema, la bailarina sentenció: "Nos amamos un montón pero para el pibe faltan unos años". Insistente, el conductor volvió a pincharla: "¿Tienen la idea de un pibe para más adelante?". "Me parece un increíble papá..., pero dame unos 5 años por lo menos", bromeó Flor, lanzando un guiño para el galán de telenovelas..

"¡Abuelo Castro va a ser amor!, ¡Por favor!", clamó Moria Casán, tentada con la situación embarazosa. "Es mucho 5 años", se sumó Tinelli, buscando la complicidad del resto del jurado. "¿Por qué? Va a estar re papi chulo mi novio en 5 años", soltó Flor Vigna, divertida. "Estoy re orgullosa del pedazo que es mi novio", cerró la bailarina, logrando la carcajada de Tinelli. Por su parte, el conductor no dudó en hacer un chiste sexual sobre el miembro de Luciano Castro, coronando la secuencia.