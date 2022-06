La última charla de Chano con su madre: "Hace 10 minutos"

Marina Charpentier tuvo una comunicación con su hijo y reveló qué le dijo el artista.

Chano Charpentier tuvo una comunicación con su mamá y fue ella la que reveló los detalles de la charla que tuvo con el músico. El cantante está internado en una clínica de rehabilitación, donde lucha por dejar atrás sus adicciones y poder recuperarse para poder tener estabilidad en su vida y seguir avanzando en su carrera.

Mariana Charpentier, más conocida por los fanáticos como "la mamá de Chano", estuvo en un móvil del programa de Georgina Barbarossa. En diálogo con la conductora, la mujer expresó: "Hace 10 minutos me llamó por teléfono. No sabe nada, no tiene redes sociales, no tiene celular, no ve televisión, no sabe nada".

Georgina Barbarossa quiso saber qué fue lo que le dijo Chano Charpentier a su mamá, por lo que Mariana respondió con total sinceridad: "Me dijo que me extraña, que se quiere ir, obviamente, ¿qué me va a decir? Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, sus perros, lo lógico".

Como si eso fuera poco, la mamá de Chano Charpentier agregó: "Tiene razón, ¿quién quiere estar internado? Nadie quiere estar internado. Pero bueno, los profesionales dirán cuándo es el momento para que continúe con su tratamiento ambulatorio".

Qué piensa la mamá de Chano Charpentier sobre la situación de su hijo

Analía Franchín le preguntó a Mariana qué piensa respecto de esta inmunidad que sienten que tienen los adictos en recuperación cuando se sienten mejor. Noe Antonelli agregó que es común que crean que ya están recuperados y ahí es cuando llegan las recaídas. La mamá de Chano Charpentier expresó: "Es un trabajo muy difícil, yo creo que lamentablemente lo único que puede ayudar en esto es el paso del tiempo, los tratamientos también, obvio. Pero a veces el cuerpo te pone límites, la edad...porque el cuerpo se va deteriorando, la mente el cerebro y el cuerpo propiamente dicho".

Cuando le consultaron a Mariana Charpentier si le había comentado a su hijo sobre la lucha por la Ley de Salud Mental que ella está reclamando, la mamá de Chano respondió: "No, no le conté nada de esto porque no quiero interferir". Con respecto a este tema, defendió su lucha: "Cualquier persona con una enfermedad mental bien tratada y bien medicada puede hacer una vida normal, puede ir a trabajar, puede vivir y convivir entre nosotros, lo que pasa es que hay desinformación. La madre que dice 'Ojalá que Dios me lo lleve', es porque no tiene a qué puerta golpear".