La tristeza de Adrián Suar tras el abuso a su hijo: "Fue impactante"

Adrián Suar rompió el silencio y se refirió al abuso que sufrió su hijo, Toto Kirzner, cuando era tan sólo un niño. El productor de El Trece realizó un fuerte y dramático descargo.

Adrián Suar rompió el silencio y decidió compartir uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en su vida. El reconocido productor de El Trece fue consultado acerca del abuso sexual que sufrió su hijo, Toto Kirzner, que hace unos meses reveló el calvario personal que vivió cuando era tan sólo un niño.

La difícil historia se conoció a raíz del testimonio que presentó el propio "Toto", hijo que en 1998 tuvo la entonces pareja conformada por Suar y Araceli González. En su visita al programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, el joven de hoy 23 años contó que fue abusado en la casa de un amigo, cuando tenía apenas 7 años. "No sé cómo se dice, cómo se anuncia… en dos oportunidades abusaron de mí", comentó.

Luego de un tiempo de que su hijo revelara lo que le sucedió, el propio Adrián Suar tomó la palabra en diálogo con Marcelo Longobardi por CNN en Español, y se refirió al hecho con un dramático relato, en el que brindó los siguientes detalles: "Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo... no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue duro para un chico de siete años". En tanto, señaló que el hecho ocurrió en un barrio privado, aunque prefirió no dar a conocer el nombre: "Fue en un country conocido en Argentina, ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas".

"Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, Araceli y yo, ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años o 14 años no contó nada", reconoció el actor y también productor de El Trece, quien hace poco se enteró de lo que le pasó a su hijo "Toto". Y agregó que para su hijo fue traumático: "Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan". "Es un flagelo de ese tipo de personas enfermas, porque es una enfermedad, que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atentos", concluyó.

En su visita al programa PH Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff, Toto Kirzner explicó cómo fue el abuso sexual que sufrió a los 7 años: "Yo quería ir a la casa de mi amigo, porque soy muy ansioso y quería ir ya. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa…estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llego me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades". Y detalló: "Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro".

Asimismo, el hijo de Adrián Suar y Araceli González admitió que en aquel momento sintió que algo no estaba bien: "Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad...". Y añadió: "Finalmente, ocurrió. Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más".