La triste muerte que golpea a Nancy Dulpáa: "Sin consuelo"

La famosa actriz hizo un descargo en sus redes sociales en donde se despidió de su ser querido con un sentido mensaje.

Nancy Dupláa atraviesa un doloroso momento al enfrentar una muerte que la toca muy de cerca. La reconocida actriz sorprendió a sus seguidores con un peculiar posteo en donde se despidió de un ser querido y se lamentó por su muerte tan pronta e inesperada.

En los últimos días, falleció "El Tano", un reconocido productor de televisión que estaba trabajado en Telefe. Este hombre era un amigo muy cercano de la actriz, motivo por el que se muerte la afectó muchísimo y decidió dedicarle un último adiós en sus redes sociales. "Tanito de mi alma….sin consuelo. Te voy a extrañar tanto...sos la única persona que me compuso una canción", empezó el posteo de Nancy, al cual acompañó con una foto del día de su casamiento junto al productor.

Luego, continuó: "Que risa siempre por dios, carcajadas. Que silencio ahora….lpm!". Además, sumó con gran emoción: "Gracias Tano…por ser amigo cercano, por siempre darme un abrazo y gritarme de lejos. Te adoro para siempre mi Tano". Finalmente, concluyó: "Viniste a mi casorio y te pusiste un traje...eso es amor verdadero. Para siempre en mi".

Esta muerte también conmocionó al equipo de Ariel en Su Salsa, programa para el que el productor trabajó hasta el día de su fallecimiento. Por este motivo, el conductor del ciclo, Ariel Rodríguez Palacios, dedicó los últimos minutos del programa a despedirse de su compañero y a homenajearlo por el tiempo compartido.

Nancy Dupláa decidió contar la verdad de su intimidad con Pablo Echarri: "Está bueno que se sepa"

Nancy Dupláa reveló detalles desconocidos sobre su vida íntima con Pablo Echarri, con quien lleva 22 años de relación. Los dos actores se consagraron como una de las parejas de la farándula más icónicas, por lo que muchos de sus seguidores se preguntan cómo hacen para mantener viva la llama de la pasión. Según Nancy, "el fuego sigue" incluso después de tantos años juntos. En este contexto, soltó un dato sobre su intimidad.

Todo comenzó cuando Echarri habló sobre su matrimonio y consideró la posibilidad de dormir en camas separadas. El actor dijo, en diálogo con Desayuno Americano (América TV), que está dispuesto a probarlo. “Si es cómodo, podría ser. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo. Si es en pareja, me parece que está todo bien”, sentenció. Más tarde, Nancy dio su opinión sobre el tema.

“Hasta ahora, nos gusta a los dos todo lo que nos va pasando. Me gusta lo que está pasando en él y a él le gusta lo que está pasando en mí", sumó Duplaá, en diálogo con el programa de streaming Escucho Ofertas (Blender). “Todos queremos una pareja como Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Pero, además, me mata porque cada vez que dan notas dicen ‘tenemos fuego, estamos bien, todo lo que ustedes imaginan de nosotros es real…’", comentó Galia Moldavsky.

Nancy asintió, pero destacó que “está bueno que se sepa que los años van cambiando y las prioridades también". "No querés coger todo el tiempo... Lo importante es querer coger, tener ganas. Esa llama está. Hay fuego porque hay transformación, y en esa reformulación siempre seguimos eligiendo al otro, pero no somos los mismos ni queremos lo mismo y no cogemos como antes. Todo fue mejor, en algún punto”, se sinceró.

Por último, soltó una reflexión sobre la importancia de la comunicación: “La pareja es conversación, decir todo. Hay puntos claves, mágicos, que suceden a partir de algo que no es magia, sino la conversación. Es tener los huevos de decir ‘no te banco’ o ‘esto es una mierda’. ¿Qué hace el otro con esto? Mejora porque quiere permanecer o se va a la mierda".