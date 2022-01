La terrible acusación de Cinthia Fernández contra Floppy Tesouro: "Poco original"

A través de sus historias de Instagram, Cinthia Fernández hizo una denuncia contra otra marca de ropa y al cabo de unos minutos se conoció que se trataba de Tesouro.

Luego de que Los Ángeles de la Mañana llegara a su fin, Cinthia Fernández decidió disfrutar de sus vacaciones y mantenerse bastante alejada de los escándalos mediáticos. Sin embargo, recientemente hubo una situación que sobrepasó los límites de la panelista y decidió hacer un fuerte descargo en sus redes sociales.

Enfocada en su marca de ropa deportiva y trajes de baño mientras define su futuro televisivo, Cinthia no pudo disimular su bronca al interpretar que otra famosa estaba copiando los modelos de sus prendas. Se trata nada más y nada menos que de Floppy Tesouro, quien también tiene su propia línea de indumentaria desde hace algunos años.

"Me causa una gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?", empezó pro decir Cinthia en sus historias de Instagram, en donde también compartió una foto de su marca de ropa y una foto de la competencia, sin mostrar el nombre por su puesto, pero asegurando que se trataba de su marca "la mejor" y otra marca "poco original". Luego de esto, Fernández aseguró que había bloqueado a alguien de la marca porque "había empezado a copiar hasta como hablaba".

En este marco, la periodista Juariu inició su investigación para tratar de adivinar de quien se trataba y rápidamente lo encontró: Floppy Tesouro era la persona que aparecía en las historias de Cinthia Fernández. De esta manera, salió a la luz que la ex panelista de LAM lanzó una fuerte acusación hacia la cantante, y parece que tampoco se esforzó mucho en disimular de quién se trataba.

Por el momento, Cinthia Fernández no explicó nada sobre esta acusación y Floppy Tesouro no dijo nada con respecto a esta denuncia, ya que parece que, por ahora, no quiere hacerse cargo de haber sacado un modelo similar al de la panelista y su marco de indumentaria.

