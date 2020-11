El periodista de espectáculos atraviesa un complejo cuadro de leucemia.

El periodista de espectáculos Lío Pecoraro continúa luchando contra un complejo cuadro de leucemia promielocítica atípica, que le detectaron semanas atrás. En las últimas horas, Fernando Piaggio, su colega y amigo, informó una leve mejoría sobre su estado, en terapia intensiva: "Se despertó, abrió los ojos".

Piaggio, quien coconduce junto a Pecoraro "El run run del espectáculo" (Crónica TV) señaló: "La situación de Lío es muy dura, él está haciendo que esto pueda tener su batalla, su pelea. Esto es un codo a codo con su energía, con su salud, con los profesionales. En el día de ayer Lío despertó, abrió los ojos y está consciente de que esta lucha sigue. Sabe que no es una lucha fácil".

"Él había entrado en terapia intensiva, yo estuve a su lado, y me dijo: 'Hierba mala nunca muere', esas fueron las primeras palabras que me dijo", agregó, sobre la contundente frase que le dijo su compañero de programa. Emocionado, el conductor que reemplaza a Lío Pecoraro añadió: "Me lo dijo sonriendo y mirándome a los ojos. Y lo segundo que me dijo fue: 'El run, run', su programa, que le ha costado tanto".

"Está transitando una situación muy delicada, una enfermedad muy dura como es una leucemia. Él decretó ganar. Y con esa fuerza nos sumamos a la incondicional fuerza que tiene Lío", concluyó el periodista.

"Me empezó a sangrar la boca. El día viernes, me vuelvo a hacer el análisis con una buena noticia. Las plaquetas habían subido, por lo tanto entendíamos que el sangrado de mi boca no tenía que ver con eso. En el día de ayer (martes), me hago una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica", había expresado el periodista, en un video contando su situación.

El pedido de dadores de sangre fue compartido por el Presidente Alberto Fernández, la vedette Moria Casán y el periodista de espectáculos Jorge Rial, entre otras figuras del ambiente artístico.