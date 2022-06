La revelación íntima de Pepito Cibrián con su pareja: "En la cama"

El actor, director teatral y referente del musical argentino Pepe Cibrián habló de su desempeño en el sexo con Nahuel Lodi, su novio de 32 años. "Soy muy geisho", reveló en una pícara confesión hot.

En una entrevista con Sebastián Soldano (Infobae) Cibrián habló sobre Nahuel Lodi, su más reciente pareja, y reveló que lo primero que le gustó fue su sonrisa: "las sonrisas de la gente me importan mucho. La estética en general, un buen zapato... ¿verdad? Tal vez sea una idiotez, un esnobismo de colegio inglés".

“Nahuel es hombre de Berazategui, atractivo y de un metro 89. Tiene carácter fuerte y gran determinación, no me gustan los sumisos que se destinan solo a seguirme. Es muy investigador en su vida y ocupado de su futuro. Toca el piano y algún otro instrumento más. Es cálido a su manera, tal vez no sea demostrativo con los abrazos pero sabe compensarlos con otras atenciones de la vida cotidiana. Hasta que iniciamos la convivencia tenía un puesto en el área de cafetería de una estación de servicio que dejó para trabajar en la coordinación de varios de mis proyectos. No, no es un intelectual, pero es muy ávido y sensible. Además es buen amigo, buen hijo y buen padre", agregó Cibrián, en estado de enamoramiento.

Por otro lado, Pepito reveló que su conquista tuvo mellizos -una niña y un niño- de un matrimonio anterior, y que por ahora no conocieron a la nueva pareja de su papá. “Aún no se han integrado y me parece muy bien, él sabrá cuándo será el momento. El compromiso que mantiene con ellos es lo que más me conmovió en aquel primer contacto que tuvimos", precisó el director de la elogiada puesta musical Drácula.

Pepe Cibrián destapó su costado sensual

Pero cuando el periodista le consultó al actor acerca del plano íntimo de la pareja, él no se achicó y aportó: "a mí el cáncer (de próstata) y sus tratamientos con tantos rayos me afectaron bastante. Pero no es tan grave, eh. A esta edad sigo experimentando el sexo con la misma generosidad con la que lo hice toda la vida. Soy una persona muy activa en ese aspecto". Y, picante, soltó: "a mí me fascina dedicarme artesanalmente al placer de mi compañero, soy muy geisho en la cama”.