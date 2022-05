La revelación de Wainraich sobre Magdalena Ruiz Guiñazú: "La odiaba"

El actor y conductor de radio Sebastián Wainraich recordó su primer entusiasmo por la radio y soltó una inesperada revelación sobre la histórica Magdalena Ruiz Guiñazú.

Actor, comediante y conductor de radio, Sebastián Wainraich es una de las figuras más activas en los medios. Recientemente, estrenó la segunda temporada de la comedia Casi feliz, en Netflix, y en una entrevista donde repasó su gran éxito y hablo de su amor por la radio, soltó una inesperada revelación sobre la histórica conductora Magdalena Ruiz Guiñazú.

En una entrevista con Hinde Pomeraniec (Infobae), Wainraich habló sobre su primer acercamiento a la radio y deslizó un picante y divertido comentario sobre Magdalena Ruiz Guiñazú, figura histórica de Radio Mitre: "Mi mamá siempre escuchó radio, entonces era despertarme en mi casa y que haya radio a la mañana muy temprano, Magdalena, siempre tempranísimo. La odiaba a Magdalena, porque tenía un tono burlón para los pibes que iban al colegio. Pobre Magdalena, se lo dije un día en una entrevista"..

"Tenemos una gran radio en Argentina, grandes profesionales, Badía, Víctor Hugo, la vieja Rock and Pop. Competencia, y ese programa que hacían todos los días, más allá de si te gusta el fútbol o no, era una escuela de radio cómo manejaban las transmisiones, cómo iban de una cancha a la otra. Era la radio pura. Fui muy fan de Lanata en Hora 25, que era de entrevistas, me gustaba mucho. Dolina, por supuesto. Y me estoy olvidando de un montón, Betty Elizalde, la gran Betty. Y trabajé con el mejor, que fue Fernando Peña", agregó Wainraich sobre los programas de radio que más le gustaban en sus primeros años como radio oyente.

Sebastián Wainraich habló del escándalo mediático que pasó: "Me sentí raro"

En una reciente entrevista que brindó con BigBang News, Sebastián Wainraich habló de los polémicos rumores de separación en los que se vio envuelto y en cómo repercutieron en el ámbito. A fines del año pasado, surgieron rumores que aseguraban que el actor y su pareja, Dalia Gutmann, estaban separados. Ambos humoristas conforman una de las relaciones más consolidadas del mundo de la farándula y llevan más de 20 años juntos, por este motivo estos dichos generaron gran sorpresa. Sin embargo, al cabo de unos días, Sebastián y Dalia negaron la situación.

En este contexto, Wainraich fue consultado sobre los escándalos inventados que no le habían gustado y el actor contestó con sinceridad. "El año pasado dijeron que con Dalia nos habíamos separado, me pareció extraño estar en esas secciones que nunca había estado, fue raro tener que salir a dar explicaciones de ciertas cosas, de qué hago con mi vida, fue muy raro", expresó.