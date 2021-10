La revelación de Quique Sacco sobre Vidal: "Me la puso Débora"

El periodista deportivo se emocionó al recordar a Débora Pérez Volpin y habló de su conexión con María Eugenia Vidal.

Pasaron tres años de la dolorosa e imprevista muerte de Débora Pérez Volpin, quien sigue estando en la memoria de sus hijos y de Quique Sacco, su última pareja. Pero el periodista deportivo volvió a confiar en el amor, más precisamente en María Eugenia Vidal, y reveló una extraña conexión entre sus parejas. "Yo no tengo nada científico para demostrarlo pero sí la convicción", señaló.

"Yo no tengo nada científico para demostrarlo pero sí la convicción de que Débora puso a Maria Eugenia en mi camino", dijo en el programa de Luis Novaresio, Debo decir (América TV), y continuó con un relato que hizo emocionar a varios de los invitados. "Me habían invitado al programa de Mirtha pero yo dije que hasta que no saliera la sentencia, no iba a ir", agregó.

Y detalló: "Recuerdo un viernes que se iba a dar, luego se demoraba... al final salió y fue un día agotador. Nos quedamos con los hijos de Débora y la familia hablando mucho, hasta tarde. Al día siguiente me junto con mi abogado, que me pidió que diera una nota a un periodista al que le había prometido... estaba con él y el teléfono no paraba de sonar. Eran de la producción de Mirtha".

Cansado por la insistencia, Sacco admitió que fue su abogado quien lo instó a asistir al programa en el que estaría como invitada Vidal: "Atendelo, andá así terminás de una vez con todo". Sobre cómo transmitió su nuevo romance a los hijos de Débora, Sacco indicó: "Luna y Agustín, los hijos de Débora fueron los primeros en saberlo. Fuimos a cenar y se los dije, me respondieron que si yo estaba bien, me apoyaban".

El próximo 6 de febrero se cumplirán 4 años de la muerte de Débora Pérez Volpin. La periodista y diputada falleció por mala praxis médica cuando se iba a realizar una endoscopía de rutina. En agosto de 2019, después de un breve juicio, el TOC 8 a cargo del juez Javier Anzoátegui condenó con 3 años de prisión en suspenso para el endoscopista Diego Bialolenkier a quien inhabilitó además por 7 años y medio para ejercer la medicina. La anestesióloga Nélida Puente fue absuelta.”.