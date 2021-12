La reacción de Jimena Barón ante el amor de Osvaldo y Gianinna Maradona: "Nunca perdonó"

La cantante no habría superado sus sentimientos por el padre de su hijo, según una periodista de espectáculos.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo oficializaron su romance hace algunos meses y desde entonces no se deja de especular sobre el rol de Jimena Barón en esa situación. Después de haber vivido un tiempo en su casa el año pasado y de un intento de recomponer la relación, una periodista reveló un dato sobre la cantante de La Cobra.

"En este momento Jimena Barón se está cortando las venas con una galletita de agua viendo esta foto, para mí nunca perdonó a Gianinna que haya estado con Daniel Osvaldo", expresó Paula Varela, en Intrusos, sobre el supuesto dolor de Barón por la relación del padre de su hijo.

La periodista continuó su descargo y agregó información al respecto: "A ella le juraron en su momento que era solo una amistad y al tiempo se termina confesando esta relación".

"Yo pensaba en Jimena Barón, que lo defendió mucho en ese momento porque lo amaba, hizo una familia hermosa y después se dio cuenta de que tenían razón porque con su hijo pasó lo mismo que con los hijos de las otras mujeres", cerró la locutora.

El insólito accidente que vivió Jimena Barón en su casa

"Chicos, hoy me levanté dormida y totalmente traumatizada porque me tenía que sacar sangre. Había hecho pis y cuando tiro la cadena, hago así y vuela mi cepillo gigante para lavarme la cara y se va por la cadena. Pero tiene el tamaño de un calefón, ¿es joda?", expreso la actriz y cantante.

Estupefacta por la situación que acababa de vivir, Barón continuó sobre su sorpresa ante el hecho de que su cepillo haya pasado por el agujero del inodoro: "No es que quedó trabada. La gente qué cagó, ¿un microondas? Ni rastros de mi cepillo de 100 millones de pesos... Volvé".

El viaje de relax de Jimena Barón

Hace algunas semanas, la intérprete de Flor de Involución relató cuánto necesitaba unos días de relax que se tomó por estrés: "La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca". Y sumó: "Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de una amigo. Me cobró cada hora obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa".