La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse del romance entre Colapinto y la China Suárez

La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse del romante entre Colapinto y la China Suárez.

El reciente video que muestra a la China Suárez y Franco Colapinto paseando juntos por las calles de Madrid tras una cena en un exclusivo restaurante generó un gran revuelo en redes sociales y la atención de la prensa. En medio de la polémica, Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz y padre de dos de sus hijos, decidió expresarse de forma indirecta a través de sus redes sociales, publicando imágenes que dieron lugar a diversas interpretaciones.

El actor chileno compartió en su cuenta de Instagram dos fotos que no pasaron desapercibidas para sus seguidores. En la primera, aparece abrazado con su actual pareja, Anita Espasandín, con quien oficializó su relación hace varios meses. Esta publicación fue vista por muchos como un gesto para reafirmar su estabilidad emocional frente a los rumores que involucran a su ex.

Poco después, Vicuña sorprendió con una segunda imagen que generó aún más comentarios: una tierna postal de sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. En la foto, los pequeños aparecen abrazados en el sillón de su casa, bajo el cuidado de su padre mientras Eugenia disfruta de su estadía en España.

La imagen de sus hijos no solo destacó por la ternura de la escena, sino también por el momento en que fue compartida, lo que llevó a sus seguidores a preguntarse si Vicuña buscaba transmitir algún mensaje sobre su rol como padre en medio del escándalo mediático.

Las imágenes que posteó Benjamín Vicuña en medio de las fotos de la China Suárez con Franco Colapinto.

Por su parte, la China Suárez también se manifestó de manera breve en redes sociales, luego de que una seguidora criticara la cobertura de su encuentro con el piloto de carreras: “Ja, ja, ja, yo soy feliz y no jodo a nadie”, escribió la actriz, dejando claro que no se preocupa por las especulaciones.

Aunque Benjamín Vicuña se caracteriza por evitar declaraciones públicas sobre los rumores que rodean a sus ex parejas, estas publicaciones no dejaron de despertar interés, especialmente entre quienes siguen de cerca el vínculo que mantiene con Eugenia tras su separación.

Benjamín Vicuña le contó a Mirtha Legrand un dato desconocido de su vida amorosa: “Aunque no lo crea”

El pasado sábado 12 de octubre, Benjamín Vicuña estuvo de invitado en la mesaza de Mirtha Legrand y sorprendió a la diva de los almuerzos al confesar una intimidad desconocida sobre su vida amorosa.

Tras el gran éxito de Envidiosa, serie que protagoniza junto a Griselda Siciliani, el actor chileno se encuentra en Argentina donde continúa con proyectos laborales y aprovecha para pasar tiempo con sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio.

Durante su paso por La Noche de Mirtha, la conductora quiso indagar sobre su estado civil y fue tajante: “¿Cuántas veces te casaste?”, a lo que el galán reveló: “Aunque usted lo no crea, nunca me casé”.

Ante la inesperada respuesta de Vicuña, La Chiqui le retrucó: “¿Nunca te casaste?! ¿Nunca formalizaste?”. “No, nunca formalicé. Lo mío es la convivencia, el amor”, le respondió Benjamín. Por último, la conductora fue picante. “Pero has tenido como ocho…”. “No, no. Tanto no, Mirtha. No me mate, por favor”, concluyó el chileno.