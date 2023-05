La propuesta laboral que le llegó a Jorge Rial por su infarto: "Se viene"

El periodista Jorge Rial habría recibido dos ofertas laborales tras el infarto que lo dejó muerto durante 10 minutos.

Jorge Rial estuvo al borde de la muerte -técnicamente estuvo 10 minutos sin vida- tras sufrir un infarto en Colombia y permanecer internado en la Clínica del Country, en Bogotá, donde lo reanimaron. Luego de su trágica experiencia, los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron que le habrían llegado dos inesperadas ofertas laborales.

“¿Podemos contar algo que tiene que ver con Rial? No tiene que ver directamente con la salud… o sí…”, arrancó diciendo Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece) antes de entrar en la primicia que podría marcar el rumbo futuro del conductor de Argenzuela (C5N). “Me llegó de dos lados distintos que hay un par de editoriales que quieren escribir el libro, quieren que Jorge escriba el libro de su experiencia en Colombia. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el detalle que detona esto? Lo que dijimos en este programa: lo de los 10 minutos es una cuestión que, a mucha gente, como dijiste vos recién… Víctor Sueiro escribió creo que siete libros”, siguió Pallares.

En ese momento, Rodrigo Lussich precisó: "Rial, con su último libro Yo el peor de todos, vendió a lo pavote". Sumándose al ejemplo de Lussich, su compañero soltó: “Así que bueno, hay dos editoriales por lo menos que están muy interesadas y tal vez ya se contactaron”.

Fiel a su humor característico, Lussich coronó el momento vociferando: "¡Se viene ‘10 minutos’, el nuevo libro de Jorge Rial!”. Por el momento, el periodista no emitió opinión alguna sobre las rumoreadas convocatorias para que escriba un libro sobre su experiencia cercana a la muerte.

El desesperante momento de Jorge Rial tras su infarto: "No quiero"

De un día para el otro, Rial fue ingresado a un centro médico tras un fuerte dolor en el pecho y síntomas asociados a un ataque cardíaco. Afortunadamente, fue atendido a tiempo por los médicos de Colombia, quienes decidieron que lo mejor era hospitalizarlo durante algunos días. Ahora que ya pasó todo, el periodista conversó con Ángel de Brito sobre el tema por primera vez.

“¿Cómo estás?”, le preguntó el conductor de LAM (América TV) a través de un llamado telefónico. “En mi casa. Ya te lo voy a contar tranqui. Ahora quiero descansar, pero fue un susto enorme que, por suerte (y los médicos colombianos), logré superar”, le respondió Rial. Durante aquella charla, De Brito también le contó que muchos medios "lo dieron por muerto" debido a su estado crítico, a lo que el conductor le respondió que estaba muy bien y que los rumores de que había sufrido un trasplante de corazón eran falsos.

Además, destacó que el momento fue tan desesperante que aún no se siente listo para procesar todo lo ocurrido. “En este momento no quiero hablar, me considero un sobreviviente. Ya voy a contar todo, recién lo estoy asumiendo y reconstruyendo. Hablar ahora es al pedo, necesito tiempo para procesar todo. Fue muy fuerte lo que me pasó. De verdad estoy muy cansado, pasé cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos, y tres más en un cuarto del sanatorio”, remarcó Rial.

Y cerró: “El viaje fue largo y un día en el Finochietto para terminar los estudios. Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos. Cuando reconstruya todo lo que me pasó, voy a hablar. Hoy quiero el silencio. Te mando un abrazo, estoy disfrutando de mi vuelta a la vida”.