La predicción de Ludovica Squirru sobre los extraterrestres en el 2024: "Se van a revelar"

La reconocida astróloga Ludovica Squirru lanzó una fuerte predicción de cara al 2024 y sorprendió a todos.

La famosa astróloga y escritora Ludovica Squirru dio una entrevista radial donde habló de la realidad del país y de los daños que enfrenta el mundo, y también soltó curiosas predicciones sobre el futuro -el año del Dragón- y la vida extraterrestre que sorprendieron a los oyentes.

Después de su predicción sobre la pandemia de COVID-19, Ludovica visitó el programa Perros de la Calle (Urbana Play) para presentar su nuevo libro de Horóscopo Chino 2024 y cuando Andy Kusnetzoff le preguntó por el año 2024, que en el horóscopo Chino es el Dragón de Madera, la astróloga remarcó: “Es el rebrote de vida. El dragón es de madera, la naturaleza, la primavera, es todo que florece. Por eso, está bueno programar cosas para el año que viene. Tratar de hacer la plancha este año hasta el 10 de febrero”.

“Hay vida extraterrestre y en su momento fueron los que telepáticamente con información hicieron las pirámides. Son cosas que se van a revelar en el año del dragón si fueron ellos. El ser humano ha estado intoxicado y esto tiene que ver con la búsqueda interior”, agregó sobre uno de los temas que más le interesan a la gente.

Cuando le preguntaron por el turbulento escenario sociopolítico que afecta a Argentina y el temor de la gente, Ludovica señaló: "Ahora estamos en el conejo de agua, el peor porque los chinos dicen que en un periodo de 120 años este es el peor. Lo que estamos viendo y viviendo. Tiene que ver porque los chinos marcan los ciclos cada 60 años”.

“En el 2020 fue uno, cuando vaticiné que se venía la pandemia, que venían cambios geopolíticos, que iban a cambiar hábitos y costumbres. La pandemia pasó y sigue actuando. Lamento decir que no traigo las mejores noticias”, cerró.

El día que Ludovica Squirru le erró y dijo que Argentina perdía el Mundial Qatar 2022

"Estamos en el año del tigre aún y aclaré que no me latía que íbamos a salir campeones. Lo que veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito", había contado Ludovica tiempo atrás vaticinando un final por demás inesperado. Y agregó: "Tengo que contar algo que nunca cuento... este año me llamaron para hacer una publicidad de Quilmes por Qatar para decir que, como el Mundial se ganó en el 86 que era el año del tigre de fuego, este año también íbamos a ganar. Yo no me presto a esto porque son cosas muy delicadas. No podés ser infiel a vos misma con lo que has hecho toda una vida. No puedo decir un texto que no siento ni creo, y un texto arriesgado".

Por otro lado, Squirru se refirió a su pasión por la "Albiceleste" y su principal figura: "Amo la Selección y amo a Lionel Messi, que le dediqué el libro que es conejo igual que Scaloni. Pero no soy una astróloga que dice esas cosas, ni que va a estar repitiendo algo porque pasó hace 24 años atrás con la mano de Dios. Porque después si pierden es culpa de Messi, eso lo detesto. No vivimos en comunidad y no somos un pueblo agradecido cuando alguien hace un sacrificio enorme para ser un líder natural como es Messi".