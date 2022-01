La polémica foto de Juana Viale a los besos con un hombre desconocido

La famosa actriz compartió una insólita foto que generó mucha incertidumbre, ya que se mostró muy romántica con un hombre que no es Agustín Goldenhorn, su pareja.

La foto de Juana Viale besando a un hombre que no es su pareja que sorprendió a Internet.

La foto de Juana Viale besando a un hombre que no es su pareja que sorprendió a Internet.

Luego de haber finalizado un intenso año de trabajo al llevar adelante la conducción de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand por segundo año consecutivo, Juana Viale anunció que se tomaría vacaciones y no anunció que sería de su futuro laboral para este año. En ese momento, parecía que la actriz apuntaba a alejarse de las polémicas, pero en las últimas horas volvió a estar en boca de todos por una polémica publicación que hizo en su perfil de Instagram.

Hace ya unos años que Juana Viale se encuentra en pareja con el arquitecto Agustín Goldenhorn, sin embargo, siempre prefirió mantener un perfil bajo sobre esta relación y jamás publicó fotos en sus redes sociales. Sin embargo, hace tan solo unas horas atrás, la conductora de El Trece compartió una polémica postal muy romántica, pero el problema es que el hombre con el que posa frente a las cámaras, no es Agustín.

"Así… rodeada de verdadero amor… Nosotros somos más que dos", expresó Juana Viale como descripción de esta fotografía, en donde se la veía besando a esta hombre de forma muy apasionada. Con este mensaje, la actriz hizo un guiño muy particular a algún tipo de relación abierta o poliamorosa, ya que indicó que era más que dos dentro de la relación.

Junto a la polémica foto empezaron las dudas: quién es ese hombre que acompaña a Juana Viale. De inmediato, miles de internautas empezaron a consultar por la identidad de esa persona que se mostró muy cercana a la actriz, sobre todo, porque es alguien con el que Juanita jamás se mostró de forma pública. De esta manera, empezaron las suposiciones, hasta que hubo una respuesta de un seguidor que pareció aclarar las cosas: "No, el no es su novio. Es su amigo César y es gay". Por su parte, Viale no dijo nada al respecto.

La despedida más emotiva: el cierre de un ciclo para Juana Viale

Cuando se decretó la cuarentena en Argentina, casi de inmediato se conoció que Juana Viale sería el reemplazo de Mirtha Legrand hasta que la situación sanitaria se disipara un poco y fuera seguro para la emblemática actriz el regresar al agitado ritmo televisivo. Lo que iba a ser una situación de tan solo unas semanas, terminó por convertirse en dos años, en los que la actriz exploró su faceta como conductora y conquistó a muchos televidentes. Sin embargo, ahora su futuro es incierto.

"Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso", expresó Juana mientras quebraba en llanto en la última emisión del programa en el 2021. En este mismo orden, Viale habló del futuro de los programas, una situación que preocupaba a muchos, ya que nunca se confirmó la continuidad del famoso ciclo en este año. "¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber", sentenció la conductora aún con mucha incertidumbre.