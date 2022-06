La picante reacción de María Becerra ante el romance de Rusherking y La China Suárez

La cantante tuvo una inesperada actitud en relación al vínculo de su expareja. Rusherking y "La China" Suárez están juntos hace semanas.

María Becerra tuvo una inesperada reacción ante el romance de Eugenia "La China" Suárez y Rusherking en sus redes sociales. La intérprete de Acaremelao dio un sugestivo like a una publicación de Instagram que aludió a la relación de su expareja y la actriz de Abzurdah.

La cantante le dejó un "me gusta" en el video que publicó Pablito Castillo a modo de parodia al móvil que Rusherking dio tras su encuentro con "La China" Suárez en la fiesta post-Martín Fierro. "Me fui mundial... ¿A quién te hace acordar?", soltó el humorista en una parte de su sketch.

La periodista Juariu señaló en una de sus historias de Instagram que Becerra le había dado "me gusta" a ese posteo y las especulaciones no tardaron en aparecer. Por su parte, el músico de trap comentó el posteo de Castillo y, lejos de mostrarse enojado, soltó: "Ja, ja, ja, ja, te amo".

La declaración de amor de Rusherking a "La China" Suárez en PH, Podemos Hablar

"Yo la verdad que estoy en un momento muy bueno de mi carrera, también, y es acompaña que estoy muy enamorado y muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Estoy disfrutando mucho de ese proceso", comenzó su descargo el artista tras una consulta por parte del conductor Andy Kusnetzoff. Y agregó: "Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. Nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no. La verdad yo soy muy respetuoso y nunca me gusta pasarme. Aparte no la conocía a ella. Hace mucho veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza".

Rusherking se lamentó por ser descubierto en la fiesta de los Martín Fierro y aseguró que no le gusta la exposición de su vida privada. "Nos miramos, estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después empezamos a hablar, yo me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina y nos vimos acá", relató el intérprete de Bailando te conocí. Además, el músico habló del momento en que descubrieron que sus coches habían sido llevados por una grúa por estar mal estacionados. "Fue todo muy rápido, salimos del hotel, habíamos dejado los dos autos estacionados juntos, avanzamos, caminamos y dijimos 'la puta madre, no están los autos'", cerró.