La nueva carrera de Gonzalo Heredia que pone en duda su futuro en la TV

El famoso actor compartió una gran logro profesional en sus redes sociales y muchos fanáticos manifestaron emociones encontradas.

Hace muchos años que Gonzalo Heredia se dedica a la actuación, de hecho, desempeñó diversos personajes y variados formatos a lo largo de su carrera. Sin embargo, parece que ahora quiere tomar rumbos diferentes para su área profesional y empezará a estudiar una nueva carrera universitaria de gran prestigio.

Activo en su cuenta de Twitter como siempre, el exprotagonista de La 1-5/18 y Argentina: Tierra de Amor y Venganza, compartió una importante noticia con sus seguidores: fue aceptado en la universidad para estudiar una maestría relacionada a la escritura. Hace ya varios años que Heredia decidió incursionar en el mundo de la literatura y, específicamente, en la escritura, motivo por el que este es un gran paso en su carrera.

"Estimado Gonzalo Heredia, tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que su solicitud ha sido aceptada formalmente para integrar el Programa de la Maestría en Escritura Creativa", se leyó en la captura de pantalla que compartió Gonzalo Heredia en Twitter sobre el mail que le llegó por parte de la Universidad de Tres de Febrero, la institución en la que cursará.

Rápidamente, muchos internautas interactuaron con la publicación: lo felicitaron, le comentaron cómo funciona la facultad e incluso se encontró con algunos futuros compañeros. En este marco, cabe recordar que Heredia ya publicó dos libros a través de la editorial independiente Alto Pogo: La Construcción de la Mentira y El Punto de No Retorno.

La insólita propuesta que recibió Gonzalo Heredia: "Poesía desnudo"

La exitosa trayectoria de Gonzalo Heredia va más allá de la actuación. Su amor por la literatura lo impulsó a embarcarse en la aventura de escribir un libro, el cual fue bien recibido entre sus fanáticos. Tan bien recibido que incluso recibió propuestas subidas de tono vinculadas a la lectura y las contó en vivo.

En el programa No es tan tarde, conducido por Germán Paoloski en Telefe, el actor relató una desopilante anécdota que dejó atónito a los espectadores. “Una vez, mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años y que me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo. Quería sabe cuánto salía eso, una noche, dos horas”, relató, y desató las risas de todo el estudio.

“Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas”, acotó divertida una de las panelistas. “No me dio la posibilidad de negociar”, comentó, divertido, el actor. En tanto, el Paoloski señaló: “Ante una situación así, podemos pedir una barbaridad, Gonza. Vos mandámelo y yo lo negocio. No sé quién era tu representante, pero no hizo bien su trabajo porque me pasa a mí y vos vas a recitar en pelotas”.

¡Olvidate! Hago una obra que se llama Desnudos”, ironizó Heredia sobre la pieza teatral que protagoniza junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mey Scápola y su mujer, Brenda Gandini. “¡Pero claro! Y aparte recitar....¡lo bien que recita!”, cerró divertido el anfitrión.