La novia de La Brujita Verón se defendió en las redes: "No soy un gato"

Valentina Martín es el nombre de la actual pareja del exfutbolista que se manifestó públicamente contra los haters.

"La Brujita Verón está en pareja con Valentina Martín. Ella compartió una postal junto a su pareja y rápidamente se convirtió en objeto de la crítica de los haters. La acusaron de estar con el exfutbolista por conveniencia económica, por lo que cansada de leer mentiras, se animó a expresarse públicamente para hacer su descargo. Allí explicó cómo es su visión sobre el trabajo y manifestó los sentimientos hacia su novio.

Valentina Martín compartió en su feed una postal junto a "La Brujita" Verón y para acompañar la tierna imagen de ambos, escribió: "Apareciste sin que te buscara, y me completaste! Sos todo lo que necesitaba.. compañero, buena persona, cariñoso y por sobre todo MI AMORCITO. Te amo". Por su parte, el exfutbolista comentó: "Para vos todo siempre".

El descargo de Valentina Martín.

Todo parecía marchar de la mejor manera para la pareja, hasta que aparecieron los haters a criticarlos. Para sorpresa de muchos, Valentina Martín demostró ser una mujer de armas tomar y no se quedó callada ante el ataque de algunos seguidores. En un fuerte descargo, la joven apuntó: "Este texto va dedicado para los que me conocen y los que no me conocen!. Soy una persona igual que todos los que están detrás de una pantalla escribiendo, tanto cosas lindas, como cosas feas. A aquellas personas les digo: no soy un gato, no quiero la plata de nadie".

La aclaración de Valentina Martín

Para despejar las dudas sobre el origen de su dinero, Valentina Martín quiso aclarar cuál es su profesión y su trabajo: "Tengo mi estética que me va muy bien, soy abogada y trabajé mucho tiempo en un estudio, tengo mi auto y mi casa propia porque gracias a Dios me enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas". Mientras que respecto a su relación con "La Brujita Verón, aseguró: "Estoy perdidamente enamorada de Seba, aquel que lo critica no conoce la clase de persona que es. No me interesa la fama, solo quise subir una simple foto como lo hice con personas que en su momento fueron parte de mi vida".

Para finalizar, Valentina Martín, novia de "La Brujita Verón,dejó en claro lo siguiente: "Si acepto la solicitud es porque entiendo que quieren ser parte de este amor y porque van a tirar buena onda. Y PRINCIPALMENTE 'SOY HINCHA DE ESTUDIANTES... Y A LA GLORIA NO SE LLEGA POR UN CAMINO DE ROSAS Y SEGÚN ZUBELDÍA HAY QUE LABURAR".