La Negra Vernaci rompió el silencio y acusó a Jorge Rial de ningunearla

La Negra Vernaci habló de la pelea a los gritos con Jorge Rial y dio detalles de cómo comenzó.

Elizabeth "La Negra" Vernaci rompió el silencio sobre su pelea con Jorge Rial y lo acusó de ningunearla. La conductora dialogó con el portal Ciudad Magazine y brindó más detalles sobre el picante cruce que protagonizó con el periodista en los pasillos del edificio en el que se encuentran Pop Radio y Radio 10, donde cuentan con sus respectivos programas.

La pelea a los gritos entre Elizabeth "La Negra" Vernaci y Jorge Rial fue, sin dudas, uno de los temas más destacados de la semana en la farándula local. Fueron varios los programas y medios que reprodujeron esta discusión con insultos en la que habrían tenido que intervenir el gerente del multimedio y el periodista Elio Rossi para que no pasara a mayores. Según consignaron distintos portales, el problema entre Vernaci y Rial inició porque este último conducirá Sobredosis de TV por la pantalla de C5N, ciclo que hasta el año pasado era conducido por La Negra y Juan Di Natale.

El portal Ciudad Magazine dialogó con La Negra Vernaci y la histórica conductora brindó detalles sobre la picante discusión que tuvo con Jorge Rial. "Yo ya estaba desvinculada del programa, no lo iba a hacer este año", comenzó contando La Negra, en referencia a Sobredosis de TV. Sobre por qué se acercó a Rial, la conductora explicó: "Me pareció nada más que, como me enteré por los medios, y Rial trabaja en el mismo multimedio, (le tenía que decir) 'Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros' y nada más que eso".

"Eso llevó a una cosa de ninguneo durante toda la mañana y cuando salí a la calle a buscar algo al auto, él estaba ahí y le dije 'che, no me atendiste en toda la mañana'. Me dijo 'sí, llamame por teléfono'", continuó Vernaci con cómo se desarrolló su discusión con el conductor de Argenzuela. Fue entonces que La Negra le insistió para hablarlo en ese momento, ya que estaban ahí. Pero evidentemente Rial no quería charlarlo ahí y la cruzó: "Me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle, y entonces cuando entramos a la radio, entré diciéndole otro montón de cosas".

Jorge Rial conducirá Sobredosis de TV, que el año pasado fue presentado por La Negra Vernaci y Juan Di Natale.

De todos modos, Vernaci prefirió bajarle el tono a la polémica y concluyó: "Quedó en un entredicho, nada tan importante". En ese sentido, también fue consultada sobre si el final de la pelea con Rial tuvo al gerente del multimedio y a Elio Rossi frenándolos, y la conductora aseguró que esa información era "cualquiera".

El fuerte exabrupto de More Rial para defender a su padre

Fueron varios los medios que se hicieron eco de esta noticia, incluyendo los durísimos insultos con los que "La Negra" habría enfrentado a Rial. Y la respuesta de More Rial llegó con un fuerte exabrupto a través de sus redes sociales. En historias de Instagram, la cantante compartió una imagen partida en la que se lo ve a su padre y a Vernaci, y agregó un polémico mensaje para definir la situación que vivió el conductor. "Seguro tomó mal cortada y por eso la violencia contra mi papá!!!", escribió More, filosa.