La Negra Vernaci develó lo que pasó una alocada noche con la Gunda Fontán: "Terminamos con dos gendarmes"

La conductora radial dio a conocer que vivió una anécdota que incluyó a Claudia "La Gunda" Fontán, con quien condujo el ciclo Infómanas en los 90. "La Negra" Vernaci conto detalles del momento que vivieron juntas.

Elizabeth "La Negra" Vernaci recordó una anécdota vivida con Claudia "La Gunda" Fontán en los 90 y contó una graciosa situación. La multipremiada locutora escuchó una canción que le hizo acordar a una situación que protagonizó con la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"Uy, los Ketama. Me acuerdo cuando con la 'Gunda' los perseguimos por todo Buenos Aires (risas). Había ido al programa que hacía, Infómanas, y nos habían gustado tanto que salimos por la noche a buscarlos", comenzó su descargo la conductora de La Negra Pop, su ciclo de Pop Radio 101.5.

Vernaci explicó que no lograron acceder a los integrantes de ese grupo musical, por lo que debieron conformarse con otras personas: "Terminamos con dos gendarmes. Bueno, no estaban los Ketama, algo había que buscar".

"La Negra" y La Gunda" condujeron Infómanas durante dos años en los 90, ciclo de actualidad con una gran carga de humor y, fiel al estilo de Vernaci, temas picantes relacionados al sexo. Todas las figuras de la época fueron entrevistadas por la explosiva dupla y obligadas a develar secretos de su intimidad, dados los códigos del programa.

El enojo de "La Negra" Vernaci con Fernando Iglesias

"El otro día, el pelotudo de Fernando Iglesias me contesta, decí que yo no entro en este tipo de barro. Yo en el barro no te voy a luchar jamás, entonces no entro, no le voy a contestar. Yo había dicho que era un cagón por todas las guarradas que había dicho, porque lo es, hablando de Florencia Peña. Después dijo que no había dicho nada de Florencia, sí dijiste, hacete cargo", comenzó su descargo la locutora. Y sumó: "Puso en su Twitter que yo trabajaba para Indalo, que le robó no sé qué. Yo ya esa parte, desconozco. Pero primero que es mentira; yo trabajo para un medio privado, yo no vivo del Estado".

Vernaci continuó con enojo y vehemencia y aclaró: "Me gustaría saber si toda la gente que trabaja sabe quiénes son los dueños de los lugares y puede demostrar que esos dueños están impolutos, yo desconozco, no puedo poner las manos en el fuego por nadie, pero supongo que si los sacaron de estar presos es porque no se merecían estarlo, supongo, quiero creer". La locutora se mostró indignada porque Iglesias, quien vive del Estado, la acusaba a ella de gozar del dinero del pueblo.