La Mona Jiménez y un inesperado anuncio: "Es el último"

El músico cuartetero sorprendió a sus fanáticos con un contundente mensaje. La Mona Jiménez se manifestó mediante un video en las redes sociales.

Carlos "La Mona" Jiménez es uno de los cantantes populares más reconocidos de la República Argentina. Puntualmente, su idolatría máxima se halla en Córdoba, donde miles de seguidores escuchan su música cuartetera que trasciende generaciones. Es por eso que, en las últimas horas, un inesperado anuncio del músico sorprendió a todos.

Mediante las redes sociales, y con un video en donde se expresa de cara a sus fans, "La Mona" Jiménez dio detalles del que será su último show. Al menos, de forma virtual: "Este es mi último streaming, pronto quiero cantar con ustedes al aire libre, quiero cantarles con todo mi corazón".

"Quiero verlos, quiero verles la cara, frente a frente", agregó "La Mona" Jiménez, dejando en claro que su intención es volver a ver a sus fanáticos en un recital presencial. De este modo, los seguidores del histórico cantante de cuarteto cordobés ya imaginan un reencuentro con quien es el referente indiscutido de la música folclórica de "La Docta".

Coronavirus: le cantaron un tema de La Mona Jiménez y despertó del coma

"La Mona" Jiménez es uno de los cantantes más populares y míticos de la República Argentina. Pero puntualmente en Córdoba su idolatría es sumamente incalculable. Tal es así, que un hombre que estaba al borde de la muerte e internado por coronavirus volvió a la vida al escuchar una canción suya.

Esta es la historia de Carlos, un hombre cordobés que tiene tatuado al "Mandamás" en su brazo y al cual le agradece poder seguir viviendo. ¿Qué fue lo que pasó? Según manifestaron en El Doce, una enfermera entonó las estrofas de Amor pecador en el oído de este paciente y sus signos vitales empezaron a mejorar.

"Carlos estabas internado, en coma farmacológico, bastante grave. ¿Te contaron lo que pasó en ese momento?", le consultó el periodista a este protagonista que parece haber vivido un milagro cordobés. Sin titubear, Carlos expresó: "Estaba bastante grave. Me contaron, la enfermera Lucía. Se me puso a cantar en el oído un tema de La Mona y me empezaron a tener positivos los signos vitales, todo. Me cantaba Amor Pecador. Empezó a cantar y empezaron a mejorar los signos vitales".