La madre de Wanda Nara rompió el silencio tras el escándalo

La celebridad fue apoyada por su progenitora en las redes sociales. Wanda Nara estaría muy mal por el escándalo que atraviesa.

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, utilizó sus redes sociales para hacer referencia al escándalo mediático en el que está envuelta su hija, después de haber hecho público un asunto conyugal. La ex pareja de Andrés Nara expresó su apoyo a la celebridad de redes en el difícil momento que atraviesa.

“Amor mío”, escribió Colosimo en el pie de foto de una publicación de Instagram en la que compartió una imagen de su hija mayor. El escándalo se originó cuando Nara subió una historia con la frase: “Otra familia más que te cargaste por zorra”, lo que originó cientos de especulaciones hasta que se concluyó que a quien señalaba en su mensaje era a la China Suárez.

La angustia de Wanda Nara por el accionar de su esposo

El apoyo de su madre también se debe a que Wanda Nara no atravesaría este momento de la mejor manera: Yanina Latorre hizo fuertes revelaciones tras haber hablado con ella, en las que dejó en claro que la influencer tiene una gran angustia por lo acontecido.

“Wanda está llorando. Bueno, ahora Yanina nos va a contar qué está hablando con Wanda. Él está haciendo el chiste de subir las fotos y todo, pero no significa nada. La está remando, pero uno no la rema por Instagram. Le está mostrando al mundo que va a ser fiel, pero ella está que se la llevan los demonios”, comenzó su descargo la panelista de Los Ángeles de la Mañana y siguió: “Está muy triste, enojada y deprimida”.

Latorre aportó más datos en relación a su conversación con Nara y lanzó: “Me contó que están todos en París porque los chicos van al colegio, pero se quiere ir a Milán. Está enojadísima, muy triste y tiene momentos en los que está deprimida. Wanda me contó que la infidelidad no se concretó. Yo hablé con Wanda, me preguntó de dónde saqué la información, que no le dije, pero no podía creer el nivel de detalle y me agradeció por cómo tratamos el tema con respeto”.

Fuerte revelación de Latorre sobre una conversación de la China Suárez y Wanda Nara

La angelita también se refirió a una llamada que habría habido entre la China Suárez y Wanda Nara y reveló: “Hay un montón de testigos del momento en el que la China le dice a Ricky ‘pasame con Wanda que la quiero saludar’, mirá que zorra porque ya estaba con Mauro. Se ponen a hablar las dos desde el teléfono de Ricky y comentando que se tenían que encontrar pero cuando corta, ella le manda un mensaje a Icardi y le dijo ‘qué lindo que estabas'”.