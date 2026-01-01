La llamativa reacción de Horacio Cabak a un video de Luciana Salazar: "Vine"

Horacio Cabak reaccionó a un video de Luciana Salazar.

Un simple comentario bastó para volver a encender la polémica. Horacio Cabak reaccionó con ironía a un video protagonizado por Luciana Salazar, publicado en las redes oficiales de revista GENTE, y su frase no pasó inadvertida entre los usuarios. El comentario del periodista recibió apoyo y críticas en partes iguales.

Todo ocurrió luego de la fiesta de fin de año que la revista realizó en José Ignacio. En ese contexto, se compartió un video donde se ve a la modelo posando para las cámaras del medio, con un look muy sensual. La publicación tuvo una repercusión masiva: superó los 20 mil “me gusta” y alcanzó más de cinco millones de reproducciones en pocas horas.

Pero junto con el apoyo también aparecieron críticas, cuestionamientos y comentarios cargados de ironía. En medio de ese clima, Cabak decidió intervenir con una frase breve pero sugestiva: “Vine a leer los comentarios”. El mensaje fue interpretado por muchos como una chicana hacia el tenor del debate que se estaba generando alrededor de la imagen de la modelo.

La defensa de Graciela Alfano a Luciana Salazar

Ante la catarata de mensajes, quien salió a respaldar con fuerza a Luciana Salazar fue Graciela Alfano. La actriz publicó un mensaje extenso y contundente que rápidamente se viralizó: “¿Puede ser que una hermosa mujer, que se cuida, se trata bien y no agrede a nadie, genere tanta envidia? Sí, mis amores, no le den más vueltas: lo que los impulsa a denigrarla y ofenderla es simple y conocido: envidia. Y la envidia enferma. Besitos”. El comentario superó los 500 likes y acumuló cientos de respuestas. Entre ellas, la propia Salazar le contestó con afecto: “Te quiero, Grace”.