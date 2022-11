La insólita revelación de Rusherking sobre La China Suárez: "Está loca"

Rusherking reveló qué le dijeron sus amigos de Santiago del Estero cuando empezó a salir con La China Suárez y sorprendió con una intimidad de la actriz.

Rusherking dejó una inesperada revelación al contar cómo fueron las primeras reacciones que hubo cuando se empezó a saber que estaba en pareja con Eugenia "La China" Suárez. "Está loca", aseguró el cantante santiagueño durante una extensa y profunda entrevista que brindó recientemente.

Hace poco más de seis meses que "La China" Suárez y Rusherking confirmaron su romance y pese a los comentarios sobre la diferencia de edad o las distintas especulaciones que se formularon, ambos se muestran muy enamorados tanto en redes sociales como en cada programa al que son invitados. Tal fue el caso del cantante, que pasó por Un fernet con Grego y reveló algunas intimidades sobre el comienzo del inesperado noviazgo con la actriz.

Es que Grego Rosello quiso saber cuál había sido la reacción de los amigos de Rusherking en Santiago del Estero cuando se enteraron que había empezado a salir con una de las actrices más lindas del país. "Fue un flash porque yo no sabía que era tan conocida, pero la gente está loca, en Twitter felicitándome, me decían 'Sos un capo'", explicó Rusher, al tiempo que reveló que no le parecía que "La China" fuera tan famosa ya que él no había visto Casi Ángeles, el trabajo con el que Suárez ganó mucha popularidad en todo el país.

"Ella lo sabe", agregó el cantante al ver la reacción que había a su alrededor por sus palabras. Sobre cómo se siente con la actriz en este momento de su vida, el artista expresó que encontró una "estabilidad" tanto en su trabajo como en su salud y en su mente. Además, contó cómo es Suárez como pareja: "Es muy compañera, me banca en todo. Está todo el tiempo presente. Nos queremos, nos amamos mucho, nos acompañamos mucho y estoy feliz de la vida".

Cómo conoció a "La China"

En un momento de la extensa charla que tuvo con Grego Rosello, Rusherking también reveló cómo encaró a "La China". "Nos conocimos en una fiesta, ella me invitó un fernet pero yo me manejé con respeto porque sabía que era la China Suárez", comenzó explicando el cantante a la vez que aseguró que no quería hacerse el "banana" porque "no correspondía".

Sobre ese primer encuentro personal, Rusher se sinceró: "Sí me parecía hermosa y me moría de ganas de chamuyarla, pero no pintaba ni a palos". "Después se dio todo, hablamos por Instagram y nos vimos", cerró el cantante, muy feliz con su presente laboral y sentimental.