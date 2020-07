La insólita respuesta de Pampita cuando le preguntaron si sería Primera Dama

El esposo de la modelo Pampita, Roberto García Moritán, se encuentra en medio de una campaña de trabajo solidario en el conurbano bonaerense, sector afectado por el COVID-19. Su buena acción en los barrios despertó las sospechas de muchos que piensan una futura carrera política en el empresario gastronómico. A raíz de ello, le consultaron a la modelo si se veía en un futuro como Primera Dama y la respuesta inesperada sorprendió a todo el panel de NetTV.

"Creo que ni él pensó en eso. No se..., me parece importante que cada uno tenga un trabajo independiente del otro, nos potencia, nos admiramos el uno al otro. Yo no me metería en política, porque es complicado poner las manos en el fuego por todos los que están alrededor, si alguno hace algo caes en la volteada y es un riesgo muy grande", arrancó la conductora de "Pampita Online" ante la pregunta de Carolina Haldemann.

Más allá de este inicio, el discurso de la modelo dio un giro y dejó abierta la puerta del destino. "Pero si algún día es su elección, como mujer y como esposa lo voy a acompañar en ese sentido. No se si me veo haciendo campaña. La vida da tantas vueltas...", culminó, sembrando suspenso y dando por finalizado el tema.

Entre las acciones solidarias realizadas por Roberto García Moritán figuran la donación de diez mil litros de lavandina para Villa la Cava y colaboraciones con los médicos que trabajan en Fuerte Apache.