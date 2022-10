La insólita propuesta de Baby Etchecopar a Cristina Pérez tras la pelea

Baby Etchecopar lanzó un filoso comentario a pocos meses de la escandalosa pelea con Cristina Pérez. Qué dijo.

Baby Etchecopar rompió el silencio para volver a hablar de Cristina Pérez luego de aquella feroz pelea al aire en Radio Rivadavia que derivó en el distanciamiento de ambos. El periodista confesó que las cosas ya no están tan tensas y no solo eso, sino que expresó un picante comentario sexual que sorprendió a todos.

"Se portó bárbaro. Un día me fui con un ataque de la vesícula que me operaron y me dijo '¿Baby qué te pasa? Yo te suplanto'. Nada, es una grande, la adoro", resaltó Baby en diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, el programa que conduce Rodrigo Lussich por El Trece. De esta manera, dio a entender que ya está reconciliado por completo con Cristina Pérez.

En el cierre del móvil con el programa de espectáculos de El Trece, Baby sorprendió a todos al lanzar sin tapujos una propuesta sexual para su colega. "Fue una pelea al aire. Peleas tienen los matrimonios y después se van a la cama. A mí me encantaría ir a la cama con Cristina pero no quiere", soltó.

​​​​Vale recordar que la pelea entre los periodistas fue a fines de mayo del 2022 y hubo varias declaraciones cruzadas por parte de ambos. "¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? No sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, sabes que te quiero mucho", había dicho de manera contundente Etchecopar.

Por qué Baby Etchecopar no estuvo en su programa de A24

Baby Etchecopar se ausentó de una reciente emisión de su ciclo de televisión, Basta Baby, por A24. El periodista había hablado en el programa anterior sobre su estado de salud y había contado que se sentía mal del hígado, por lo que este faltazo preocupó a su público televidente.

"Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo le importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones", había soltado Etchecopar sobre su salud antes de no asistir a su programa.

El periodista Javier Díaz fue quien explicó al público de Basta Baby qué había sucedido con la salud del conductor. "Vamos a contarles algo. Baby fue operado de urgencia el sábado. A través de las redes sociales, dijo que volvería mañana (por martes 4 de octubre). Igual, mañana puede ser pasado; pero cuando esté bien él tiene que estar acá", expresó el comunicador sobre el presente de Etchecopar.

Etchecopar se pronunció sobre su salud antes de ser operado, en una de sus publicaciones de Instagram, en la que escribió: "¡Mañana regreso! El sábado me operaron, pero ya estoy bien!".