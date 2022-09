La inesperada revelación de Romina Pereiro respecto al vínculo de sus hijas con Rial

Romina Pereiro sorprendió al revelar cómo se llevan Jorge Rial y sus hijas, pese a haberse separado hace unos 7 meses.

Romina Pereiro hizo una inesperada revelación durante una entrevista respecto al vínculo que mantienen sus hijas con Jorge Rial, de quien ella se separó hace siete meses. Cabe recordar que tras cinco años en pareja, la nutricionista y el periodista se divorciaron en buenos términos, según lo que ambos contaron en diversas oportunidades.

La separación de Romina Pereiro y Jorge Rial fue confirmada por el propio periodista en marzo pasado. En su momento se dijo que Rial intentó bloquear el debut de la nutricionista en Ariel en su salsa, pero ambos desecharon esa posibilidad e insistieron en que su vínculo había terminado de buena manera. Por otra parte, el conductor de Argenzuela (C5N) siempre tuvo una excelente relación con las hijas de su expareja (Violeta y Emma, de 11 y 9 respectivamente, producto de su relación previa con el también periodista Gustavo Olmedo). Inclusive, Rial se hizo un tatuaje en honor a las pequeñas.

En ese sentido, Pereiro reveló recientemente en una entrevista con revista Pronto que Violeta y Emma mantienen el vínculo con Rial. "Se siguen viendo y tienen recontra buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así", opinó la nutricionista. Además, detalló que el vínculo entre el conductor y sus hijas sigue y es "independiente" del que tiene ella con Rial.

"Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar. Si bien no hablamos como antes y es de vez en cuando, Viole tiene su celular y lo llama directamente y arreglan. Después él me avisa y sino lo llaman desde mi celu", sumó Pereiro sobre la relación de sus hijas con quien fuera su esposo durante dos años. La nutricionista explicó que Violeta y Emma hablan independientemente de ella, lo que le parece "lo más sano para todos". Para cerrar, Pereiro concluyó: "Me parecía importante que la relación de ellas siguiera siempre y cuando ellas quisieran. Se dio así y está bárbaro".

Jorge Rial destrozó a Amalia Granata

Mientras muchas figuras políticas, tanto locales como internacionales, y cientos de personajes de la cultura y de la televisión se solidarizaron con Cristina, otros como Amalia Granata cuestionaron la veracidad de la situación y sostuvieron que se trató de un escenario armado con fines políticos."Todo armado, ¡qué pantomima! ¡Ya no saben qué hacer para victimizarla! ¡Y para que suba en las encuestas! Demasiado obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos, Argentina, que podemos salir adelante sin estos delincuentes", publicó la diputada provida en su cuenta de Twitter.

Rial citó su tweet y entre emojis de una persona dándose una palmada en la cabeza, expresó irónicamente: "Diputada".