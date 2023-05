La inesperada respuesta de Romina cuando Walter Festa le propuso casamiento de nuevo

La exparticipante de Gran Hermano y el exintendente de Moreno recompusieron su amor y estarían por dar un paso importante en la nueva etapa de su relación.

Romina Uhrig reapareció en la televisión y se animó a hablar de su acercamiento amoroso a Walter Festa, exintendente de Moreno con el que tuvo a sus hijas. La sorpresa estuvo en el medio de la entrevista, cuando Festa apareció y le propuso matrimonio a la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), generando su total sorpresa.

Invitada a Mañanísima (Ciudad Magazine) Romina contó que actualmente volvió a convivir con Walter Festa para intentar darle una nueva chance a la relación y apostar a su familia. De forma inesperada, el exintendente de Moreno apareció en la nota y sorprendió a su pareja admitiéndole su amor al aire: "Estoy enamorado de ella desde el primer día".

Tras la sorpresiva entrada, Festa fue un paso más allá y le hizo una propuesta de casamiento a la ex Gran Hermano, desencajando a los panelistas del programa de Carmen Barbieri: "Me casaría de vuelta. Ya le propuse casamiento apenas salió de la casa. Charlamos, nos pudimos unir nuevamente, y yo me quiero casar".

Romina dio una clara respuesta a la propuesta, pero no fue la que Festa esperaba. "Ya estamos casados.... Él estaba con el tema del divorcio cuando entré a la casa de Gran Hermano, pero nunca lo hizo porque el abogado le dijo que era mejor esperar". Pampito optó por jugar del lado de Festa, presionando a su invitada al remarcar: "Romina, Walter está siendo súper cariñoso, te está ofreciendo casamiento y vos...". Con poco entusiasmo, la otrora aliada de Walter "Alfa" Santiago en la competencia de Telefe disparó: "Es que ya estamos casados. Pero sí, obvio".

Romina Uhrig le declaró la guerra a De Brito y Yanina Latorre: "Se van a tener que retractar"

De Brito y Latorre difamaron cosas sobre Romina en varias oportunidades, como que se había victimizado dentro de la casa al hablar sobre su pasar económico, mientras en la vida real era millonaria e incluso era dueña de varias propiedades. La pareja de Walter Festa no solamente negó estas acusaciones, sino que además culpó a los dos periodistas por haberle hecho pasar un calvario a su hija mayor, Mía, de 11 años, quien también sufrió las consecuencias de estos rumores.

Romina brindó una entrevista con Ulises Jaitt en la que habló sobre este conflicto y expuso su enojo contra la esposa de Diego Latorre. "Con mujeres que hablan mal de otras mujeres y mienten... la verdad es que no me interesa. Yanina habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande", comenzó la exdiputada.

En este sentido, aseguró que no se sentaría "ni a tomar un café" con la "angelita". Asimismo, demostró su decepción hacia De Brito, quien nunca se disculpó por sus declaraciones. "En algún momento supongo que se van a tener que retractar con todo lo que dijeron de mí, todas las mentiras que contaron. Desde lo que cobro, de meter mano en mi recibo de sueldo, decir que soy millonaria, que tengo propiedades... Yo no soy realmente de mirar mucha tele, siempre Ángel fue una persona que me caía bien, que no me desagradaba para nada, pero después de lo que hicieron conmigo, la manera de ensuciarme, tan fea... Es tremendo", sentenció.