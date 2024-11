La inesperada confesión de Pampita sobre la maternidad, a poco de blanquear su romance con Martín Pepa

La inesperada confesión de Pampita sobre la maternidad.

En una charla íntima con Susana Giménez, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain reveló que conserva óvulos criopreservados, lo que podría permitirle volver a ser madre en el futuro. Pampita compartió que tomó esta decisión antes de quedar embarazada de su hija Ana, por temor a no poder concebir de manera natural.

"Me saqué muchísimo, tengo como 90 óvulos guardados. Lo hice porque tenía miedo de no quedar embarazada. Antes de hacer el tratamiento de fertilidad preferí guardar y estar tranquila", explicó Pampita, quien aseguró que esta decisión le brindó seguridad durante su último embarazo.

A pesar de este anhelo, la posibilidad de agrandar la familia por ahora parece lejana. "Tiene que ser algo consensuado de madre y padre. Un hijo tiene que ser deseado, fruto de un gran amor. A mí me encantaría seguir teniendo", comentó con una sonrisa.

Pampita le paró el carro a Susana Giménez en pleno vivo de Telefe: "Por favor"

Susana Giménez recibió en su living a Pampita, tras el escándalo por su separación del empresario Roberto García Moritán. La conductora de Telefe soltó algunas declaraciones que molestaron a la modelo y ésta no dudó en hacérselo saber en vivo, de manera tajante.

La diva de los teléfonos arrancó el reportaje a su invitada refiriéndose a su exmarido como "ese estúpido", dadas las fuertes versiones de supuestas infidelidades por parte de él y de supuestos malos manejos como funcionario. A pesar de estar recientemente separada, Pampita defendió al padre de su hija menor con una contundente advertencia a Susana.

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

Pampita habló por primera vez de su separación: “Yo no era la prioridad de Roberto”

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en una emotiva entrevista exclusiva con Susana Giménez.

La modelo expresó el profundo impacto que tuvo esta ruptura en su vida. "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero", afirmó y confesó: "Nunca me imaginé que todo se iba a destruir".

Sin embargo, al ser consultada sobre los motivos de la separación, fue contundente y dijo que no iba a hablar mal del empresario y exfuncionario porque “sus hijos estaban viendo la televisión”. A su vez, confesó que apenas se separó no podía ni comer ni dormir durante varios días, por el estrés que le ocasionó la ruptura.

En sus declaraciones, Pampita reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras su decepción amorosa: "Hay que tener los ojos bien abiertos siempre" y destacó su capacidad para encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles: "Agradezco todo lo que me pasó y no me arrepiento de nada".

La conversación también dejó entrever que, a pesar de la tristeza, la conductora busca enfocarse en sus hijos y en reconstruir su vida personal mientras atraviesa este proceso de duelo emocional. “Yo no era la prioridad de Roberto”, aclaró en tono de tristeza, al hablar de los compromisos laborales que tenía su ex pareja.

Además, la separación se dio en medio de rumores de crisis prolongadas e infidelidades, aunque Pampita no ahondó en esos temas, prefiriendo centrarse en su postura resiliente. Por último, contó que habla “todos los días” con Moritán porque “continúan siendo familia”.