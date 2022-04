La inesperada confesión de La China Suárez: "No lo puedo evitar"

La actriz se sinceró con respecto al amor y a cómo percibe las relaciones.

La palabra de "La China" Suárez es una de las más buscadas en este momento. Si bien la artista no quiere hablar de su vida privada, en el marco del estreno de El Juego Del Amor hizo mención a cómo se autodenomina ella a la hora de amar. Si bien no hizo referencia explícita a los escándalos amorosos en los que estuvo involucrada, habló del amor.

Luego del "Wandagate" y cuando todo parecía calmarse para "La China" Suárez, volvieron a ponerla en el foco de la tormenta al mencionar que ella sería la responsable de la separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, ya que a fines del año pasado, antes de que se diera a conocer que se vio con Mauro Icardi, se escribía con el actual novio de Tini Stoessel. Sin embago, la artista no hizo eco de los rumores y disfruta del lanzamiento del feat que hizo con su amigo Santi Celli.

En diálogo con La Nación, "La China" Suárez relató: "Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años algo que me sacurió un poco pero no por sentirme vieja. Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida. También replantearme mi rol de madre, cómo soy, qué les doy a mis hijos y qué me dan ellos. Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer. Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir".

La China Suárez en el lanzamiento de "El Juego Del Amor".

Sin embargo, más allá del momento de introspección que está viviendo, también dejó en claro que sus tres hijos son lo más importante de su vida, ya que afircó que si se estuviese por acabar el mundo ellos serían las personas a las que iría a buscar. Con respecto al amor, fue tajante al afirmar: "El amor no tiene que doler".

"La China" Suárez se lanzará como cantante solista

La China Suárez.

La actriz escribe sus propias canciones y dejó en claro que están basadas en experiencias netamente personales: "creo que tiene que haber algo de sufrimiento. Al menos, pensando en lo que escribo. Es más, prestando atención a los materiales de artistas con mucha historia detrás, uno sabe en qué momento de la vida estaban cuando grabaron, si estaban en un buen estado de pareja o en la soledad. Además, cuando se está bien en ese aspecto, uno puede hablar de muchas otras cosas. En cambio, el sufrimiento te lleva siempre al mismo lugar".

En junio "La China" Suárez se lanzará como cantante solista y es su amigo Santi Celli, con quien grabó El Juego Del Amor, el encargado de hacer los arreglos en las letras que escribió la artista que espera poder compartir su alma con el público que esté dispuesto a escuchar su música. Con respecto a los haters, la actriz reconoció que tiene claro que no puede hacerse cargo de lo que dicen o piensan los demás, pero que aprendió a seguir con su vida a pesar de lo que opine el resto sobre ella.