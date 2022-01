La impactante transformación de La Chepi: "Parezco un jugador del ascenso"

La conductora se hizo retoques y compartió los resultados con sus seguidores. Dani La Chepi, renovada con su cambio de look.

Dani La Chepi consiguió ganarse un lugar entre los principales medios televisivos de la República Argentina. Tras su exitosa experiencia en MasterChef Celebrity, actualmente conduce El juego de la Oca en El Trece y también fue reemplazo de Darío Barassi en 100 argentinos dicen. Para esta nueva etapa de su vida, la influencer tomó la decisión de cambiar radicalmente su apariencia.

“Voy a ir a la peluquería, me quiero hacer el flequillo. Yo tengo muchas ganas, aunque no estoy muy segura. Por ejemplo, esta es una foto que me saque con flequillo y filtro beboteando en un remis. Me queda bien. No sé si se logrará”, comenzó diciendo La Chepi en sus redes sociales. Lo cierto es que compartió toda la secuencia con sus seguidores y posteriormente se mostró con el nuevo peinado.

Antes de ser tomada por las tijeras, La Chepi dijo: “Voy a tratar de hacerme el flequillo. Pero antes de la pelu voy a pasar a hacerme cambio de aceite y filtro. Sí, me depilo con cera porque la definitiva no me la banco en todos lados. La pelu queda en frente de la depiladora. Así que ya viene el fleco”. Luego, el cambio fue evidente y Dani quedó satisfecha.

La satisfaccion de La Chepi tras cambiar su look

“Me queda muy facha. Mi hija dice que me parezco a la de Vis a Vis, pero yo siento que me parezco más a un jugador del ascenso de los 90. El tema es peinarlo, porque salis de la peluquería y te queda bien. Estoy muy Bon Jovi. En la mañana no está tan mal, me gusta y estoy chocha. Es un pequeño cambio y me siento otra”, comenzó diciendo La Chepi, también bromeando con los antiguos peinados que solían utilizarse en el fútbol argentino durante la década de 1990.

Para finalizar, la protagonista aseguró que esta modificación de su estilo no tuvo que ver con ninguna separación: sigue en pareja y quiso modificar su estilo por una cuestión personal: “Es un touch, un rebaje y me siento otra. Una renovación. Y eso que no me separé porque suelo hacer los cambios cuando me separo”.