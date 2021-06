La historia detrás de la falsa rivalidad entre la Coca Sarli y Libertad Leblanc

En un nuevo aniversario del fallecimiento de la Coca Sarli, repaso por uno de los mitos más grandes del espectáculo.

El 25 de junio de 2019 partía Isabel "Coca" Sarli, legendaria actriz que saltó a la fama por protagonizar películas como Carne, Fuego, Fiebre y El trueno entre las hojas, todas bajo la dirección de Armando Bo. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, un repaso por una de los mitos más famosos del espectáculo: su "rivalidad" con la actriz Libertad Leblanc (fallecida en abril de 2021), ambas íconos de la cine argentino.

El mito de su "pelea" no fue más que una gran estrategia de marketing de Libertad Leblanc quien, pronta a estrenar la película La flor de Irupé (1962) en Venezuela, decidió que revolver el avispero con su colega podría darle más difusión. Ella misma lo confirmó en el histórico programa de Mirtha Legrand que tuvo a ambas como invitadas. Cuando Mirtha, curiosa, trata de indagar sobre el vínculo de las divas, Leblanc señaló que con Sarli conversaban todas las mañanas por teléfono, para explicar lo amena que era su relación.

“Nosotras hablamos todo los días por teléfono, a las ocho de la mañana”, dijo Libertad. “Claro que yo ya estoy levantada, con los bichos, y ella sigue tirada en la cama a esa hora”, agregó Sarli. Cuestionando el amor por las mascotas de Isabel, Libertad le respondió a modo de broma: “Yo le digo ‘dejá los bichos, ¿por qué no tenés un señor, mejor, que es mas divertido?’”.

Sobre el origen de la mentira que dio inicio al mito, Leblanc explicó: “Yo con Isabel nunca tuve problemas, nunca fuimos rivales, eso fue una cosa publicitaria. Yo no tenía un peso en el bolsillo, mi familia estaba en contra de que fuera artista, yo la admiraba mucho a ella, para ese momento ella ya era una diosa. Como no había un centavo para la promoción, se me ocurrió poner en el afiche la frase ‘Libertad Leblanc, la rival de Isabel Sarli’. A ella no le molestó, con el que sí tuve problemas fue con Armando (Bó). No lo hice por hacer daño, lo hice para imponer mi nombre, y lo logré".

Tras pedirle a Isabel que no se enoje por sus actos, Sarli le contestó: “¡Pero no! ¡No me molestó en aquel entonces, mirá que me va a molestar ahora!”. Lejos de cualquier enemistad, la "Coca" miró a Mirtha y, con sinceridad, reflexionó: "Es como con las gaseosas. A algunos les gusta una, y a otros les gusta otra”.