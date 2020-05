El querido modisto de las famosas Jorge Ibáñez volvió a ser noticia esta semana y a seis años de su muerte estalló la furia de su familia. Todo comenzó con la abogada de la hermana del diseñador, quien acusó a la madre de ambos hermanos de "apropiarse de toda la herencia", aún de lo que no le corresponde. La dura acusación, despertó la ira de la mamá de Ibáñez, quien sacó un video contando su versión de los hechos. "Con los mismos genes, un hijo me salió bueno y una no", sentenció, enojada.

“Yo no sé mentir, digo la verdad. Hay dos cosas que dios aborrece: Una de ellas es la lengua mentirosa. Yo defendí lo mio porque tuve gente que me lo quiso quitar. Hubo una cola larga cuando se murió Jorge. Lleno de buitres que se querían quedar con la boutique de mi hijo", comenzó a decir Mabel, en un descargo exclusivo para el magazine "Intrusos" (América). Y agregó, contra su hija Alejandra: "Nunca baje los brazos con el dolor de la pérdida de mi hijo y ahora me toca la ambición de mi hija, que es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero. Dos cosas dejó mi hijo: Su departamento que es este que yo estoy habitando y su auto. Dinero no dejó, que me lo vengan a decir a mi. Jorge dejó pesos sueltos".

Luego aseguró que su hija miente de forma desmedida y que esa actitud la lastima al punto de no considerarla más un miembro de su familia. "No mide que se lo dice una madre que cuidó el patrimonio, no saque un peso. Tres abogados me puso mi hija y un contador, desconfiando de mi, de su madre. Pero se fueron como vinieron, acá está todo impecable, tengo todo en orden y eso también molesta. Yo cumplí con mi deber de madre, los traje, los eduque, entre otras cosas, hice todo con amor. Tuvieron la misma casa, los mismos genes, educación y uno salió bueno, el otro no", expresó.

Para rematar su monólogo encolerizado, la mujer pidió que dejen de atosigarla con información inventada. "No se metan mas conmigo, estoy en perfecto estado de salud. No tomo ni pastillas para dormir, porque eso se debe a la paz interior que tiene una persona y yo la tengo. Simplemente defendí todo lo mio. Pero incluso así me tuve que hacer estudios con el doctor Manes, de memoria y a ver cómo estoy de mente, porque mi hija anda diciendo que yo no estoy bien mentalmente ", afirmó..