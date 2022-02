La furia de Dani La Chepi por el bullying de un adulto a su hija: "Mi indignación"

La influencer expersó toda su bronca por la idea que le implataron a su hija.

La influencer Dani la Chepi se mostró dolida e indignada por el nefasto comentario que uno persona le hizo a su hija. Desde su cuenta de Instagram, la conductora reveló que por los dichos a su hija se le metió una peligrosa idea en la cabeza.

Dani utilizó sus stories de Instagram para estallar contra la persona en cuestión que le dio un mensaje completamente desubicado a su hija. Allí contó que ahora, Isabella piensa que "debe hacer dieta", luego de que una persona adulta se lo dijera en su clase de patín. La pequeña tiene apenas siete años, pero ese pensamiento le quedó dando vueltas y se lo comentó a su madre.

“El sábado, después de patín, la llevé a Isa a su pediatra, Eugenia”, contó Dani la Chepi, al tiempo que señaló que la consulta con su médica fue “más allá de hacerle el control”. Es que según comentó la humorista la cita quedó relacionada a la situación de bullying y discriminación que padeció la joven. “Porque una persona adulta le dijo a Isa ‘vamos a tener que ponernos a dieta, a bajar esa pancita’”, disparó, visiblemente indignada.

La actriz también incluyó en otra historia un corto fragmento de la visita a la pediatra. Allí se la escucha hablar a la médica mientras le explica a Isabella cómo es la relación entre el peso y la altura. “Les compartí 10 segundos, nada más, la consulta duró una hora y media”, detalló La Chepi sobre el encuentro. Y justificó: “Porque hay que tener charlas, porque ese comentario, que fue hace un tiempo, le quedó en la cabeza y ella cree que tiene que hacer dieta”.

“Mi indignación es que sea una persona adulta”, criticó Dani la Chepi, quien también reveló que su hija fue víctima de bullying en 2021, debido a las burlas de un compañero de la escuela por su físico. En esa ocasión tuvo que enviarle una nota a la maestra para que hablara con los alumnos y también hablaro con los padres de joven que atacaba a Isabella.

La Chepi reveló su pasado con un famoso actor argentino: "En pelotas"

Dani La Chepi está pasando por un gran momento profesional. Conduciendo El juego de la Oca y habiendo sido figura de MasterChef Celebrity, la famosa influencer tuvo que recorrer un largo camino en el que también fue actriz. Justamente, su primera escena fogosa fue con Pablo Echarri.

En Instagram, La Chepi recordó: "Hablando de galanes, mirá por donde pasé yo. Les prometí que les iba a contar la anécdota de mi escena sexual en Resistiré con Pablo Echarri, a quien no vi nunca más en mi vida, pero que tengo muy buenos recuerdos de él. Porque yo estaba de vacaciones, tenía 21 años, casada y de vacaciones en un camping en Mar Azul”.

“Me llama Gustavo Marra, que era el productor. Yo hacía de la ex de él y habíamos tenido dos escenas. Me habla y me dice que tenía tres escenas más y si quería hacerlas. Dije que sí, tomé el micro y me volví. Pero no pedí el guión. Entonces, cuando llego a grabar me encuentro con que me tenía que poner en pelotas”, explicó Dani La Chepi, quien en ese momento vivió el episodio con dramatismo.

Resaltando la tranquilidad y experiencia de Pablo Echarri para aconsejarla y tranquilizarla, La Chepi reveló: “¡Me puse a llorar de una manera! Decía: Mi papá me mata. Y Pablo tuvo un gesto hermoso. Echarri entró al estudio, me ve llorando y pregunta qué pasó. Le expliqué y me dijo: Vos despreocupate. La llama a la vestuarista que viene y le dice: Ponele una camisa con botones para que se lo pueda abrir, un lindo corpiño y dos bombachas para que cuando se la saque parezca que no tiene y se acabó”.