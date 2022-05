La fuerte denuncia de Romina Gaetani a Facundo Arana: "Actitudes violentas"

La actriz brindó una entrevista donde contó actitudes graves por parte de su colega.

Romina Gaetani realizó una grave acusación contra Facundo Arana. Según contó, las situaciones violentas se dieron durante las grabaciones de una novela en la que trabajaban juntos y brindó detalles al respecto.

A través de LAM por América TV, la actriz fue entrevistada. Entre otros temas tocados, se profundizó en la relación con Facundo Arana, donde primero mostraron la polémica publicación en Instagram que le dedicó.

Todos en el piso quedaron sorprendidos por su relato: "Hubo situaciones no gratas con él dentro de la novela, porque me encontré con situaciones con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena". La tira a la que se refiere es Noche y Día, cuya emisión se llevó adelante por El Trece.

El polémico posteo de Facundo Arana a Romina Gaetani que generó repercusiones

En ese marco manifestó que Arana tuvo "actitudes violentas conmigo". Además, dijo que cuenta con testigos presentes en el lugar, quienes observaron los momentos de tensión entre ambos en medio de las grabaciones:

"Hubo griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", añadió la actriz, que cuatro meses posterior al inicio de la tira tuvo que abandonarla por problemas de salud de su padre. Las situaciones violentas que acusó Gaetani tuvieron que ver con cuestiones laborales y no personales.

"Era algo ahí en el trabajo, decía 'che yo opino esto de tal escena' y quizás tenía un arranque abrupto", precisó. Por otra parte recordó una frase que dejó en shock a todos luego de que le hayan preguntado si Arana la insultaba: "Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas'...".

Posteriormente, se armó el debate entre Ángel De Brito, quien admitió estar "en shock" por lo escuchado, y las panelistas del programa. "Volvería a trabajar con él", dijo pese a la grave denuncia.

Laura Ubfal y Ángel de Brito se sacaron chispas en Twitter

Ángel de Brito consiguió la nota más buscada del momento: Tini Stoessel. Todo el público de LAM estaba pendiente de lo que iba a decir la artista exponiéndose a ser entrevistada por uno de los mejores periodistas de espectáculo. Sin embargo, la pregunta más esperada nunca llegó. El conductor no le preguntó sobre su relación con Rodrigo De Paul, por lo que Laura Ubfal fue contundente a través de sus redes y disparó contra su colega y su programa.

Laura Ubfal utilizó su cuenta oficial de Twitter para manifestar: "Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelam el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relacion con #RodrigodePaul Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca".

Por su parte, Ángel de Brito se hizo eco de la publicación de su colega, por lo que tomó se hizo cargo de las acusaciones en contra de su programa y fiel a su estilo, respondió picante: "Que chimentera resultó @laubfal pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyeccion internacional, los feat de @TiniStoessel con @lalioficial u @ozuna, batir record de ventas en 5 hipódromos, la salud del padre que casi no la cuenta".