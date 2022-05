La fuerte declaración de La China Suárez tras confirmar su romance con RusherKing: "Vivan como quieran"

La famosa actriz rompió el silencio tras conocerse su noviazgo con el cantante de trap.

"La China" Suárez rompió el silencio sobre su romance con RusherKing y respondió a la oleada de críticas que recibió por esta relación. Luego de varias semanas que los rumores persiguieran a los artistas, ambos decidieron oficializar su relación frente a los medios. Pero tras varios días de guardar silencio, Suárez lanzó una fuerte declaración sobre su noviazgo.

Desde su separación de Benjamín Vicuña y el escándalo con el Wanda Gate, "La China" Suárez se colocó en el foco de las críticas y muchas personas opinaron sobre cualquier situación que involucrara a su vida personal. Cansada de la cantidad de comentarios que recibió al respecto, la exprotagonista de Argentina: Tierra de Amor y Venganza utilizó su cuenta de Twitter para hacer un fuerte descargo.

"Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingoooooo", escribió "La China" Suárez en su cuenta de Twitter. Hacía varios meses que la actriz y cantante no se mostraba activa en la red social del pajarito, pero cuando empezaron los rumores de romance con RusherKing, el exnovio de María Becerra, Suárez volvió a utilizar Twitter para defenderse de las críticas.

Sin embargo, "La China" Suárez se mostró indiferente a los comentarios negativos ya que, en medio de la polémica, decidió compartir su primera fotografía oficial junto al artista santiagueño. En la postal se la puede ver a "La China" y a RusherKing abrazados en una reunión con amigos.

Rusherking reveló cómo empezó su relación con La China Suárez

En el programa PH Podemos Hablar (Telefe), que tuvo lugar el pasado sábado 28 de mayo, Andy Kusnetzoff rompió el hielo con la pregunta incómoda hacia Rusherking al consultarle por la exposición mediática que tiene con "La China". Curiosamente, el cantante confirmó: "Estoy muy enamorado y muy bien, conocí a alguien y de verdad la paso muy bien. Hace mucho no me sentía así, estoy disfrutando mucho de ese proceso".

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, nos hacíamos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque yo de verdad soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella. Veníamos hablando, obvio, pero no tenía mucha confianza", se explayó el cantante sobre los inicios de su relación con "La China" Suárez.

"Nos miramos, estuvimos ahí toda la noche cruzando miraditas y después empezamos a hablar. Después me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina, nos vimos acá", sentenció RusherKing tras lamentarse que se haya filtrado el video de los Martín Fierro.