La foto de Rodrigo de la Serna con una moza que se hizo viral: su respuesta y la propina que dejó

Una moza se sacó una foto con Rodrigo de la Serna, la publicó y se hizo viral. La respuesta del actor de La Casa de Papel y la propina que le dejó.

Rodrigo de la Serna se hizo viral durante la última semana en las redes sociales, aunque en esta oportunidad no fue por su trabajo en La Casa de Papel sino por una simple foto con una moza. La imagen en sí misma trascendió las fronteras argentinas, pero lo que más sorprendió fue la respuesta de él y hasta muchos se fijaron en la propina que le dejó.

El artista vivió una de las temporadas más exitosas a nivel personal a sus 45 años por el final de la mencionada serie española de Netflix, por el estreno de Okupas en esa misma plataforma de streaming y por las numerosas propuestas laborales que ya le llegaron de cara a 2022.

Todo comenzó en la tarde del domingo 21 de diciembre de 2021, cuando la empleada de un bar llamada Trinidad Labruna publicó en su cuenta de Twitter (@trinilabruna1) la imagen junto al actor. "Estás trabajando normal y de la nada tenés que atender a Rodrigo de la Serna", posteó ella junto al emoji del corazón.

En la postal se puede apreciar a ella inclinada hacia él, que está sentado en una de las sillas del lugar con un café, un vaso de agua, el papel de la cuenta, los sobrecitos del azúcar y el pago en efectivo de 210 pesos arriba de la mesa que le tocó.

Sin embargo, la mayor novedad no estuvo allí, sino en la respuesta de él cuatro días más tarde. Más allá de que ella no lo había etiquetado, De la Serna vio la publicación en la red social del pajarito, la replicó en su perfil y escribió a modo de broma por su rol como Palermo en La Casa de Papel: "Espero que no se haya ido sin pagar ese, ¡tiene cara de atracador!".

Rodrigo de la Serna fue Palermo en La Casa de Papel.

Como era de esperarse, esa contestación derivó en varios miles de comentarios y de "Me Gusta" en la aplicación. Y hasta algunos seguidores se rieron por la propina que le dejó el actor porteño a la moza, con mensajes divertidos como "¿se robó todo el oro de España y deja eso de propina?" y "debe ser $105, pero como ´Rodrigo es un ser de luz iluminado por la Macarena del Rosario y la santísima trinidad´ le deja la propina que corresponde (?)".