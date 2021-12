El mal momento personal de Rodrigo de la Serna: "Es una pena"

En Los Ángeles de la Mañana revelaron el mal momento personal que está viviendo Rodrigo de la Serna.

La alegría para Rodrigo de la Serna no es total después del estreno de la última temporada de La Casa de Papel ya que en Los Ángeles de la Mañana revelaron una triste noticia sobre su vida personal. Después de cinco años en pareja, el reconocido actor argentino estaría separado de Ludmila Romero, su esposa y madre de dos de sus hijos.

En los últimos días, en Los Ángeles de la Mañana lanzaron un enigmático "casi internacional" sobre una inesperada separación. Este viernes, Andrea Taboada finalmente confirmó la información y develó quiénes eran los protagonistas de esta ruptura: se trata de Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero. Cabe recordar que el actor de 45 años y la periodista 20 años menor son padres de Olivia y Estanislao, nacidos en 2019 y 2020 respectivamente.

"Rodrigo de la Serna está separado. Tienen dos hijos. Es una pena", confirmó Andrea Taboada. Según reveló la misma periodista de Los Ángeles de la Mañana, no habría ningún tercero en discordia sino que el fin de la relación llegó simplemente debido al desgaste que se produjo con el tiempo, por lo que fue en buenos términos. La pareja se conoció cuando Ludmila Romero entrevistó al actor; al tiempo comenzaron a salir y la periodista y comunicadora social se convirtió en la agente de prensa de De la Serna, principalmente ligada a Yotivenco, el proyecto musical en el que el actor canta y toca la guitarra.

La confesión de Soledad Fandiño sobre Rodrigo de la Serna

Hace unos meses, Soledad Fandiño pasó por Los Mammones y el conductor le preguntó de todo. Una de las preguntas más picantes que le hizo Jey Mammón a la actriz fue sobre los besos que Fandiño le dio a distintos galanes en la ficción. "Decime con sinceridad, ¿Quién te besó mejor en ficción?. Porque alguno estuvo en la vida real también", preguntó el humorista, antes de comenzar a enumerar los distintos actores argentinos con los que la actriz se cruzó tanto en la vida real como en la ficción.

Pese a sentirse algo intimidada por la consigna, Fandiño se prestó al juego. "El beso de ficción no está bueno. No lo disfrutás. Es algo que está hablado", reconoció Fandiño antes de admitir que "hubo uno que estuvo bueno". "¿Cabré puede ser?", preguntó Mammón, pero fue un no contundente. "No, Rodrigo", reconoció la actriz. El conductor intentó indagar un poco más pero la actriz lo cortó en seco: "Basta ¡No te voy a contar más! La pregunta era específica y te contesté la verdad".