La figura de El Trece que lapidó a Wanda Nara por un insólito motivo

La celebridad de redes fue criticada por una famosa bailarina por sus fotos en bikini. Wanda Nara aún no reaccionó a esos comentarios.

Cinthia Fernández soltó un fuerte tweet en contra de Wanda Nara por las inseguridades que la botinera tendría sobre su cuerpo. La panelista de televisión criticó a la celebridad de redes por no mostrarse tal cual es en las imágenes que comparte en su perfil.

"Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, porque no se muestra tal cual es. Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje", escribió Fernández en uno de sus tweets como comentarios a una nota que hablaba de las fotos de Nara en una paradisíaca playa. Wanda viajó a Ibiza acompañada por su hermana Zaira y la botinera se tomó algunas imágenes con una bikini en tonos oscuros con el cristalino mar de fondo ante el lente liderado por su estilista e íntimo amigo Kenny Palacios.

"Y vos te matás en el gimnasio pero andás llorando que no te alcanza la guita, y bueno, ajo y agua amora", "Que se muestre como quiera. Por que tiene que hacer lo que a otro le parece. Si se quiere mostrar real que se muestre y si se quiere mostrar con filtro que se muestre! es problema de ella" y "Se puede poner los filtros que quiera" son algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter le dejaron a la bailarina.

