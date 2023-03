La ex de Javi García y una inesperada revelación sobre Marcelo Tinelli: "Se desvive"

En medio de los rumores de romance de Guillermina Valdés con García, la ex del arquero de Boca habló a fondo de su relación con el reconocido conductor.

La ex de Javi García y una inesperada revelación sobre Marcelo Tinelli.

Los rumores de romance entre Guillermina Valdés y Javi García generaron gran polémica dentro del mundo del espectáculo, tanto así que ahora la ex del futbolista hizo una fuerte revelación sobre Marcelo Tinelli, expareja de la reconocida modelo. "Soy feliz", aseguró en sus redes sociales.

Las especulaciones sobre el vínculo entre el arquero y la diseñadora de zapatos empezaron hace algunos días atrás, cuando la información trascendió en Intrusos. Sin embargo, aunque los protagonistas negaron estos rumores, muchas personas aseguran que se los vio cerca en reiteradas ocasiones.

En medio de este escándalo, Antonella Macchi, la expareja de García, habló sobre Marcelo Tinelli en sus historias e hizo una inesperada confesión sobre el vínculo que los une. "¡Marce es lo más! No solo es una gran persona, padre y amigo. Sino que es super atento, dador, generoso. Se desvive por su familia, siempre alegre y pensando en que puede hacer para ayudarte. Es laburador a morir, sabe disfrutar y valorar la vida", escribió.

Este mensaje se contextualiza en que Tinelli es muy buen amigo de Hernan de Laurente, el esposo de Antonella, y por eso ella puede opinar sobre él. "Es sensible pero a la ves fuerte. Humilde y cariñoso. Soy feliz de que sea de los mejores amigos de mi amor, porque se, que pase lo que pase, él siempre estará con el", sentenció Macchi. Además, confesó que no le molestaría en lo absoluto que su ex, con quien compartió 5 años de relación, esté en pareja con Guillermina.

La historia que subió Antonella Macchi.

Guillermina Valdés debutará como conductora en medio del escándalo mediático que la rodea: dónde y cuándo será

Maite Peñoñori reveló en Intrusos que Guillermina Valdés debutará como conductora dentro de muy poco en el proyecto de dos reconocidas personalidades del ambiente. La información llegó luego de una semana muy agitada para la modelo, que no solo enfrentó duras acusaciones de Cande Tinelli sino también por los rumores de romance de los que fue protagonista.

En los últimos días, Guillermina Valdés debió salir en más de una oportunidad a hacer aclaraciones en sus redes sociales ante las constantes noticias que la involucraban. Primero fue por una serie de fuertes declaraciones de Cande Tinelli, quien aseguró que no tuvieron una buena relación mientras la modelo estuvo con su padre. Además, a Valdés se la vinculó sentimentalmente con dos personalidades muy conocidas, aunque desmintió ambos romances: Santi Maratea y Javier García, arquero de Boca.

Mientras Guillermina transita este agitado presente, se reveló que debutará en una función en la que no se la conocía hasta el momento. Es que la modelo se estrenará como conductora próximamente, según contó Maite Peñoñori en Intrusos. La periodista reveló que Valdés se sumará al canal de streaming que están terminando de armar Cande Molfese y Gastón Soffritti.

"Es un equipo de cuatro mujeres, está Cande Molfese, está Guille y Brenda Gandini", explicó Peñoñori, mientras que Karina Iavícoli sumó a Minerva Casero como la cuarta integrante del nuevo programa de streaming. Si bien todavía no está confirmado cómo se llamará el ciclo, sí se sabe que el mismo irá de 9 a 11 de la mañana.

Respecto al proyecto de Molfese y Soffritti, la periodista agregó: "Este canal puntual lo abren Cande con Soffritti y otro socio. Por la tarde va a tener programa Gastón Soffritti, va a ser mixta la mesa de él. Van a tener varios programas, los van a ir lanzando de poco". Por último, Guido Záffora contó que el canal se llama Loft y será lanzado el próximo 1 de abril.